Есть шестое золото: Российские гимнастки победили в командном турнире на Олимпиаде в Токио
Медаль стала для сборной России 17-й на соревнованиях в японской столице.
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Женская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в сумме набрали 169,528 балла. Россиянки выступили на четырёх снарядах — в вольных упражнениях, опорном прыжке, на брусьях и бревне.
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Серебряную медаль выиграла сборная США (166,096 балла). Бронза досталась гимнасткам из Великобритании (164,096).
Накануне мужская сборная России по спортивной гимнастике также выиграла золото в командном турнире. Олимпийскими чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
Медаль стала для сборной России 17-й на Олимпиаде в Токио. В активе нашей команды — шесть золотых наград, семь серебряных и четыре бронзовых. В медальном зачёте наши располагаются на четвёртой позиции.
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