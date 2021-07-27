Женская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в сумме набрали 169,528 балла. Россиянки выступили на четырёх снарядах — в вольных упражнениях, опорном прыжке, на брусьях и бревне.

Серебряную медаль выиграла сборная США (166,096 балла). Бронза досталась гимнасткам из Великобритании (164,096).

Накануне мужская сборная России по спортивной гимнастике также выиграла золото в командном турнире. Олимпийскими чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.