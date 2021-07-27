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Есть шестое золото: Российские гимнастки победили в командном турнире на Олимпиаде в Токио

Медаль стала для сборной России 17-й на соревнованиях в японской столице.

27 июля, 12:54
<p>Фото © <a href="https://olympic.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olympic.ru</a></p>

Фото © olympic.ru

Женская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в сумме набрали 169,528 балла. Россиянки выступили на четырёх снарядах — в вольных упражнениях, опорном прыжке, на брусьях и бревне.

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Серебряную медаль выиграла сборная США (166,096 балла). Бронза досталась гимнасткам из Великобритании (164,096).

Накануне мужская сборная России по спортивной гимнастике также выиграла золото в командном турнире. Олимпийскими чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

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Медаль стала для сборной России 17-й на Олимпиаде в Токио. В активе нашей команды — шесть золотых наград, семь серебряных и четыре бронзовых. В медальном зачёте наши располагаются на четвёртой позиции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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