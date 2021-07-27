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"Элегантно и без страха": Мария Шарапова отреагировала на победу российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

В общекомандном зачёте Игр сборная России занимает четвёртое место, уступая только Японии, США и Китаю.

27 июля, 14:20
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова считает, что российские гимнастки одержали красивую и элегантную победу в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Об этом теннисистка написала в своём твиттере.

"Красиво, элегантно и без страха", — отметила Шарапова.

Женская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на Олимпиаде впервые в своей истории. Золото выиграли Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.

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Накануне аналогичного успеха добилась мужская сборная России по спортивной гимнастике. В её составе выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

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В общекомандном зачёте Олимпиады сборная России занимает четвёртое место, выиграв 18 наград (семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Наши спортсмены уступают только Японии, США и Китаю.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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