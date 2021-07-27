"Элегантно и без страха": Мария Шарапова отреагировала на победу российских гимнасток на Олимпиаде в Токио
В общекомандном зачёте Игр сборная России занимает четвёртое место, уступая только Японии, США и Китаю.
Фото © Олимпийский комитет России
Экс первая ракетка мира Мария Шарапова считает, что российские гимнастки одержали красивую и элегантную победу в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Об этом теннисистка написала в своём твиттере.
"Красиво, элегантно и без страха", — отметила Шарапова.
It’s a #gold medal for #ROC in the women’s #artisticgymnastics team final!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @gymnastics pic.twitter.com/kpYhFbCvjy— Olympics (@Olympics) July 27, 2021
Женская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на Олимпиаде впервые в своей истории. Золото выиграли Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.
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Накануне аналогичного успеха добилась мужская сборная России по спортивной гимнастике. В её составе выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
В общекомандном зачёте Олимпиады сборная России занимает четвёртое место, выиграв 18 наград (семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Наши спортсмены уступают только Японии, США и Китаю.
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