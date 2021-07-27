Экс первая ракетка мира Мария Шарапова считает, что российские гимнастки одержали красивую и элегантную победу в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Об этом теннисистка написала в своём твиттере.

"Красиво, элегантно и без страха", — отметила Шарапова.

Женская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на Олимпиаде впервые в своей истории. Золото выиграли Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.

Накануне аналогичного успеха добилась мужская сборная России по спортивной гимнастике. В её составе выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.