НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Выступили по максимуму": Тренер сборной России по тхэквондо оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио

Российские тхэквондисты впервые в истории выиграли медальный зачёт на Играх.

27 июля, 13:54
<p>Владислав Ларин. Фото © Олимпийский комитет России</p>

Владислав Ларин. Фото © Олимпийский комитет России

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что команда перевыполнила медальный план на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости".

На Играх в японской столице выступили четыре российских тхэквондиста, и каждый из них выиграл медаль. Максим Храмцов и Владислав Ларин завоевали золото, Татьяна Минина — серебро, Михаил Артамонов — бронзу.

Тхэквондист Ларин принёс России седьмое золото на Олимпийских играх в Токио

Тхэквондист Ларин принёс России седьмое золото на Олимпийских играх в Токио

"В плане стояли серебряная и бронзовая медали, а тут — плюс две золотые. Так что перевыполнили план на Игры. Команда выступила по максимуму: четыре спортсмена — четыре медали. Это успех однозначно. Эмоций после победы Максима не было, потому что впереди было много работы, надо было продолжать. А теперь закончили — и можно порадоваться. В финале у Владислава были некоторые сложности, но он был готов, рвался в бой, энергия его переполняла", заявил Иванов.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Отметим, что сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт на Олимпиаде. На втором месте — команды Хорватии и Сербии, выигравшие по одному золоту и по одной бронзе. Турнир по тхэквондо на Играх в Токио завершён.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Элегантно и без страха": Мария Шарапова отреагировала на победу российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

сегодня в 14:20

Делегация Нидерландов на Олимпиаде раскритиковала условия содержания ковидных спортсменов

сегодня в 13:42

"Так и до инфаркта недалеко": Глава Федерации спортивной гимнастики России прокомментировал золото женской сборной на Олимпиаде

сегодня в 13:31

Более 40% украинцев назвали себя одним народом с русскими

сегодня в 14:21

После скандала с платным спасением утопающих на VIP-пляже Сочи уволили маркетолога

сегодня в 14:18

Новости партнеров

Layer 1