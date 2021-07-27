"В плане стояли серебряная и бронзовая медали, а тут — плюс две золотые. Так что перевыполнили план на Игры. Команда выступила по максимуму: четыре спортсмена — четыре медали. Это успех однозначно. Эмоций после победы Максима не было, потому что впереди было много работы, надо было продолжать. А теперь закончили — и можно порадоваться. В финале у Владислава были некоторые сложности, но он был готов, рвался в бой, энергия его переполняла", — заявил Иванов.