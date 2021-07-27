"Выступили по максимуму": Тренер сборной России по тхэквондо оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио
Российские тхэквондисты впервые в истории выиграли медальный зачёт на Играх.
Владислав Ларин. Фото © Олимпийский комитет России
Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что команда перевыполнила медальный план на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости".
На Играх в японской столице выступили четыре российских тхэквондиста, и каждый из них выиграл медаль. Максим Храмцов и Владислав Ларин завоевали золото, Татьяна Минина — серебро, Михаил Артамонов — бронзу.
"В плане стояли серебряная и бронзовая медали, а тут — плюс две золотые. Так что перевыполнили план на Игры. Команда выступила по максимуму: четыре спортсмена — четыре медали. Это успех однозначно. Эмоций после победы Максима не было, потому что впереди было много работы, надо было продолжать. А теперь закончили — и можно порадоваться. В финале у Владислава были некоторые сложности, но он был готов, рвался в бой, энергия его переполняла", — заявил Иванов.
Отметим, что сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт на Олимпиаде. На втором месте — команды Хорватии и Сербии, выигравшие по одному золоту и по одной бронзе. Турнир по тхэквондо на Играх в Токио завершён.
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