Маттиас Штайнер и золотая медаль для покойной жены

Олимпиада всегда была делом эмоциональным. На Играх есть место и слёзам радости, и ярости от поражения. Или бурным эмоциям от выполненного предсмертного обещания. Такие на Олимпиаде в Пекине в 2008 году показал немецкий тяжелоатлет Маттиас Штайнер. Это довольно грустная, но трогательная история. Накануне Олимпиады спортсмен потерял жену, но перед её смертью пообещал супруге, что возьмёт золото. Поэтому после победы Маттиас не стал держать себя в руках.

Видео © YouTube / Olympics

Дин Боксалл и безумная пляска победителя

Олимпиада в Токио-2020 только успела начаться, а уже есть кандидат на главный мем Игр. Это тренер австралийской спортсменки Ариарне Титмус Дин Боксалл. Он так яростно радовался победе своей подопечной в заплыве на 400 метров, что такие похожие эмоции уже вряд ли кто-то выдаст. И было чему радоваться. Как писал Лайф, его воспитанница опередила пятикратную олимпийскую чемпионку из США Кэти Ледеки и взяла золото.

Видео © Twitter / Adrian Arciuli

Российские гимнасты и слёзы радости

Российские спортсмены Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин с ходу принесли одну из самых значимых побед для сборной. Они впервые с 1996 года взяли золото в командном турнире. Причём главных соперников из Японии и Китая, которых в последние годы считали непобедимыми, россияне обошли всего на несколько сотых балла. Неудивительно, что и во время подсчёта результатов, и на оглашении парни не сдерживали слёз.

Видео © Twitter / "Матч ТВ"

Лариса Коробейникова и ярость воина

Рапиристка Лариса Коробейникова взяла бронзу на Олимпиаде, победив соперницу Аличе Вольпе из Италии. Несмотря на то что медаль не золотая, радость от победы Ларисы была будто от первого места. Ну и зрителям наверняка передались бешеные эмоции. Лариса будто одолела врага на поле боя, а не участвовала в мирных соревнованиях.

Видео © YouTube / Telesport

Чейз Калиш и удивление от собственного первого места

И снова возвращаемся в Токио к эмоциональной победе американского пловца Чейза Калиша в заплыве на 400 метров. В принципе, для пловцов каждая победа становится неожиданностью. В бассейне не видно, каким ты пришёл по счёту, а разрывы могут составлять сотые доли секунды. Поэтому приходится оборачиваться и ждать, пока результат появится на табло. Ну а потом уже отмечать триумф или поражение.

Видео © Twitter / Coy Wire

Хидилин Диас и огромная штанга для миниатюрной спортсменки

Пробовали когда-нибудь улыбаться с 224-килограммовой штангой в руках? А вот филиппинская спортсменка Хидилин Диас смогла. Правда, потом всё равно разрыдалась от счастья. Девушка не только взяла золото, но и установила олимпийский рекорд среди тяжелоатлетов в весе до 55 килограммов. А ещё принесла первую золотую медаль Филиппинам за четверть века.

Видео © Instagram / entrepinayship

Джейд Джонс и разрушенные мечты о третьем олимпийском золоте

На Олимпиаде испытывают не только радость от победы, но и познают горечь поражения. Даже если проигрываешь не ты, а твоя подруга. Так практически истерика произошла с британской тхэквондисткой Бьянкой Уолкед (брюнетка на видео). А всё из-за того, что её напарница по команде Джейд Джонс проиграла бой. Причём у Джонс уже есть две золотые медали, она рассчитывала на третью в токийской Олимпиаде. Поэтому эмоции подруг от проигрыша можно понять.

Видео © Twitter / Linoche