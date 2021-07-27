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"Под кайфом?": Фанаты забили тревогу, увидев "пьяное" видео с Гагариной, где её мимика наводит ужас

Поведение ещё одной знаменитости привело в шок поклонников, которые, как оказалось, не всё готовы стерпеть от своих любимцев.

27 июля, 11:32

Скриншот © Instagram/gagara1987

34-летняя Полина Гагарина поделилась в "Инстаграме" безобидным, на первый взгляд, видео, где сидит в окружении знакомых и произносит нараспев разные звуки. "Скоро новый хит! Запоминаем слова💃🏻", — весело подписала артистка.

Видео © Instagram/gagara1987

Однако её поклонникам было не до смеха. Они обратили внимание и на странную позу звезды, которая закинула ноги на расположившегося напротив человека. И на то, что она почему-то расстегнула шорты. Но больше всего зрителей смутила странная песня Полины Гагариной в совокупности с мимикой.

Скриншот © Instagram/gagara1987

Скриншот © Instagram/gagara1987

Фанаты отметили, что у исполнительницы "неадекватный" взгляд и в целом её поведение вызывает подозрения в том, что она либо пьяна, либо "под кайфом". Также юзеры снова указали на якобы болезненную худобу звезды.

Она наркоманка?

Аня

Она под кайфом, что ли? Взгляд неадекватный

cosmetologist_taranova

Фото © Instagram/gagara1987

Фото © Instagram/gagara1987

Это что? Этим нужно восхищаться? Ах-ах-ах. Не буду. Такое ощущение, что здесь Полина пьяна

natazhka810

Боже, это анорексия?😢

iryna.klnk.od

Однако сама певица с юмором относится к комментариям о её пугающей худобе. "Выбираем! На каком фото я худее, ребристее и "о Боже, она чем-то болеет!" А я пока съем сувлаки и почитаю ваши комментарии", — написала она в одном из недавних постов, намекая, что не сидит на диетах, в чём её заподозрили.

На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей

На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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