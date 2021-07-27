34-летняя Полина Гагарина поделилась в "Инстаграме" безобидным, на первый взгляд, видео, где сидит в окружении знакомых и произносит нараспев разные звуки. "Скоро новый хит! Запоминаем слова💃🏻", — весело подписала артистка.

Видео © Instagram/gagara1987

Однако её поклонникам было не до смеха. Они обратили внимание и на странную позу звезды, которая закинула ноги на расположившегося напротив человека. И на то, что она почему-то расстегнула шорты. Но больше всего зрителей смутила странная песня Полины Гагариной в совокупности с мимикой.

Скриншот © Instagram/gagara1987

Фанаты отметили, что у исполнительницы "неадекватный" взгляд и в целом её поведение вызывает подозрения в том, что она либо пьяна, либо "под кайфом". Также юзеры снова указали на якобы болезненную худобу звезды.

Она наркоманка? Аня

Она под кайфом, что ли? Взгляд неадекватный cosmetologist_taranova

Фото © Instagram/gagara1987

Это что? Этим нужно восхищаться? Ах-ах-ах. Не буду. Такое ощущение, что здесь Полина пьяна natazhka810

Боже, это анорексия?😢 iryna.klnk.od