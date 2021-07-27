Рок-группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за репертуара на русском
Изначально коллектив пригласили на празднование, однако администраторы мероприятия внезапно передумали. У артистов осталось много вопросов. Рокеры считают, что их пытаются стереть из истории Родины.
Фото © Facebook / Green Grey (Official)
Популярную украинскую рок-группу Green Grey убрали из списка артистов, которые будут выступать на концерте по случаю Дня независимости Незалежной. Причина весьма предсказуемая: музыканты исполняют песни на русском языке.
На праздничном концерте группа должна была исполнить знаменитый хит "Под дождём". Музыканты начали подготовку к номеру, в частности обсуждался сценарий и технические детали. Однако спустя какое-то время группе Green Grey сообщили, что концерт будет только с украиноязычными артистами.
"Теперь в связи с "политической целесообразностью" нас пытаются стереть из истории Украины. Да, мы поём на русском, но стоит ли отдавать всё русскоязычное культурное наследие России?!" — отмечается в сообщении группы на официальной странице коллектива в соцсети "Фейсбук".
Артисты также напомнили, что всегда выступали под украинским флагом и за почти 30 лет существования заработали более сотни разных наград, в том числе две премии МТV Music Awards.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил, что не считает русский язык собственностью РФ. Украинский лидер отметил, что в вопросе государственного языка на Украине якобы сложно найти справедливость.
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