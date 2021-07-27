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Рок-группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за репертуара на русском

Изначально коллектив пригласили на празднование, однако администраторы мероприятия внезапно передумали. У артистов осталось много вопросов. Рокеры считают, что их пытаются стереть из истории Родины.

27 июля, 11:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GreenGreyOfficial/photos/4471295469569239" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Green Grey (Official)</a></p>

Фото © Facebook / Green Grey (Official)

Популярную украинскую рок-группу Green Grey убрали из списка артистов, которые будут выступать на концерте по случаю Дня независимости Незалежной. Причина весьма предсказуемая: музыканты исполняют песни на русском языке.

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На праздничном концерте группа должна была исполнить знаменитый хит "Под дождём". Музыканты начали подготовку к номеру, в частности обсуждался сценарий и технические детали. Однако спустя какое-то время группе Green Grey сообщили, что концерт будет только с украиноязычными артистами.

"Теперь в связи с "политической целесообразностью" нас пытаются стереть из истории Украины. Да, мы поём на русском, но стоит ли отдавать всё русскоязычное культурное наследие России?!" — отмечается в сообщении группы на официальной странице коллектива в соцсети "Фейсбук".

Артисты также напомнили, что всегда выступали под украинским флагом и за почти 30 лет существования заработали более сотни разных наград, в том числе две премии МТV Music Awards.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил, что не считает русский язык собственностью РФ. Украинский лидер отметил, что в вопросе государственного языка на Украине якобы сложно найти справедливость.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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