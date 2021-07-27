Рок-группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за репертуара на русском

Популярную украинскую рок-группу Green Grey убрали из списка артистов, которые будут выступать на концерте по случаю Дня независимости Незалежной. Причина весьма предсказуемая: музыканты исполняют песни на русском языке.

На праздничном концерте группа должна была исполнить знаменитый хит "Под дождём". Музыканты начали подготовку к номеру, в частности обсуждался сценарий и технические детали. Однако спустя какое-то время группе Green Grey сообщили, что концерт будет только с украиноязычными артистами.

"Теперь в связи с "политической целесообразностью" нас пытаются стереть из истории Украины. Да, мы поём на русском, но стоит ли отдавать всё русскоязычное культурное наследие России?!" — отмечается в сообщении группы на официальной странице коллектива в соцсети "Фейсбук".

Артисты также напомнили, что всегда выступали под украинским флагом и за почти 30 лет существования заработали более сотни разных наград, в том числе две премии МТV Music Awards.