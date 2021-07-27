Турист показал VIP-пляж в Сочи, где утопающих спасают за 800 рублей. Видео © Соцсети

Администраторы одного из элитных сочинских пляжей включили в перечень платных услуг "спасение на воде". О прайс-листе поведал один из отдыхающих на побережье Чёрного моря.

"Сочи продолжает удивлять! Закрытый пляжик за семь тысяч рублей в день. <...> И тут ещё ряд платных услуг: "Спасение на воде" — за 800 рублей. Шикарно", — комментирует видеоролик турист, снимая "VIP-территорию повышенного комфорта".

К слову, после общественного резонанса представитель сёрф-станции VODA, выставившей ценник за спасение на воде, рассказал, что на самом деле людей спасают бесплатно. Однако как данная услуга оказалась в прайс-листе и зачем она вообще там нужна, остаётся загадкой.

"Объявление наше, у нас в правилах прописано, что такое "спасение на воде"... Ну, вот так написали", — приводит RT слова представителя фирмы.