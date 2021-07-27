Турист показал VIP-пляж в Сочи, где утопающих спасают за 800 рублей
Согласно прайс-листу, отдых на шезлонге у воды на территории для избранных обойдётся в семь тысяч рублей. "Сочи продолжает удивлять", отметил отдыхающий.
Турист показал VIP-пляж в Сочи, где утопающих спасают за 800 рублей. Видео © Соцсети
Администраторы одного из элитных сочинских пляжей включили в перечень платных услуг "спасение на воде". О прайс-листе поведал один из отдыхающих на побережье Чёрного моря.
"Сочи продолжает удивлять! Закрытый пляжик за семь тысяч рублей в день. <...> И тут ещё ряд платных услуг: "Спасение на воде" — за 800 рублей. Шикарно", — комментирует видеоролик турист, снимая "VIP-территорию повышенного комфорта".
К слову, после общественного резонанса представитель сёрф-станции VODA, выставившей ценник за спасение на воде, рассказал, что на самом деле людей спасают бесплатно. Однако как данная услуга оказалась в прайс-листе и зачем она вообще там нужна, остаётся загадкой.
"Объявление наше, у нас в правилах прописано, что такое "спасение на воде"... Ну, вот так написали", — приводит RT слова представителя фирмы.
Ранее Лайф рассказывал, что на юг России вновь обрушились обильные осадки. Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение пришлось остановить. Кроме того, непогода привела к подтоплению трансформаторных станций в шести населённых пунктах.
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