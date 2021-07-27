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Обязательную вакцинацию от ковида некоторых категорий граждан ввели в Чечне

Поставить вторую дозу антикоронавирусной вакцины они должны в срок до 25 августа. Всего в республике вакцинировано уже свыше 560 тысяч человек.

27 июля, 11:31
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию от CoViD-19 для отдельных категорий граждан. Они должны привиться до 25 августа. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Организовать проведение профилактических прививок <…> в срок до 25.08.2021 года вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 90% от общей численности работников, сотрудников", — говорится в постановлении.

Прививку от CoViD-19 должны сделать сотрудники сферы торговли и услуг, средств массовой информации, общепита, ЖКХ, работники туристической отрасли, образования, пищевой промышленности, а также госслужащие и местные чиновники.

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В ведомстве указали, что в Чечне наблюдается рост заболеваемости коронавирусом граждан, которые активно посещают общественные места — торговые центры, парки, рестораны. Как отмечается, среди заболевших больше всего людей трудоспособного возраста, 27% заражённых ковидом — дети.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для некоторых категорий граждан в Волгоградской области. Первую дозу антиковидного препарата они должны получить до 30 августа.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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