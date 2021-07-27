В инклюзивном центре рассказали о попытке петербурженки выгнать инвалидов с площадки

Глава Центра помощи детям-инвалидам — о неадекватной петербурженке: Её не устроило, что такие люди есть. Видео © LIFE

Лайф пообщался с руководителем петербургской АНО "Центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями" Валерией Катаевой. Сотрудников её центра, гулявших вместе с детьми-инвалидами, ранее пыталась выгнать с площадки местная жительница в микрорайоне "Балтийская жемчужина" Северной столицы.

Собеседница рассказала, что в тот день гуляло шесть подопечных в возрасте от четырёх до десяти лет в сопровождении взрослых. Все занимались своими делами, играли, прыгали, и никаких инцидентов не было. Затем подошла женщина и потребовала, чтобы все дети ушли, поскольку они её якобы пугают.

"Её не устроило просто то, что такие люди есть. Она не хочет их видеть. И она к нам подходила уже второй раз. Вчера это было более агрессивно и уже небезопасно ни для сотрудников, ни для детей. По факту человек просто не знает о том, что есть люди с особенностями развития. Они живут в этом же мире и имеют равные права", — рассказала руководитель центра.

Катаева объяснила Лайфу, что центр всегда готов к диалогу с другими, но никаких изменений в расписании вводиться не будет. Своей деятельностью организация помогает семьям, в которых растут ребята с особенностями развития. И для детей это отличная возможность выходить из изоляции.

"С нашей стороны ничего не меняется. Мы всегда открыты и готовы к диалогу. Будем точно так же ходить гулять, когда это будет стоять в расписании. Эта история не просто про наш центр и наших детей. Тут множество семей, у которых есть ребята с особенностями развития, и для них это тоже отличная возможность выходить из изоляции своей и посещать подобные заведения. Ну и в целом гулять и не скрываться в такую прекрасную погоду", — подчеркнула Катаева.

По её мнению, заявление в полицию не поможет решить вопрос, поскольку порой странное отношение к инвалидам — проблема всей России. Катаевой пишут мамы из разных регионов и рассказывают про схожую реакцию со стороны общества. Необходимо просвещать население о заболеваниях у детей-инвалидов, учить эмпатии и рассказывать людям про то, что "мы все разные, все равные".