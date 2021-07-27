Сенатор Рязанский поддержал инициативу о компенсации трат россиян на газификацию

Глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский в беседе с Лайфом положительно оценил инициативу о компенсации затрат на газификацию тем россиянам, которые оплатили подключение дома до начала социальной программы. Рязанский назвал такое предложение очень удачным, поскольку он сам занимался этом вопросом в своём родном посёлке и не понаслышке знает, сколько сил и средств жители тратили на то, чтобы добиться подведения газа.

"Я прошёл этот путь и знаю, что сил и средств на подведение газа нужно много, я бы даже сказал, немерено... Всё это требует безумных хлопот и усилий со стороны каждого жителя. Поэтому это большое дело — помочь людям подвести газ. Наконец-то за это берётся государство, "Газпром", и за это надо сказать спасибо президенту. И хорошо, что людям будут компенсированы эти расходы", — отметил парламентарий.

Напомним, в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.