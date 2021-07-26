Детей-инвалидов теперь будут обслуживать без очереди в магазинах и поликлиниках

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих без очереди в кафе, поликлиниках, магазинах, службах быта и связи, предприятиях ЖКХ, учреждениях образования, культуры и других организациях.

"Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года № 1557 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов "инвалиды I и II групп" словами "дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей" , — говорится в документе.

А ранее Лайф рассказывал о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками. Получить их может один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также пособие положено инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Выплаты начисляют с 16 августа по декабрь 2021 года.