НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Детей-инвалидов теперь будут обслуживать без очереди в магазинах и поликлиниках

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ уже вступил в силу.

26 июля, 13:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих без очереди в кафе, поликлиниках, магазинах, службах быта и связи, предприятиях ЖКХ, учреждениях образования, культуры и других организациях.

"Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года № 1557 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов "инвалиды I и II групп" словами "дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей", — говорится в документе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

С 1 августа повысят пенсии: Кого это затронет и на сколько вырастут выплаты

С 1 августа повысят пенсии: Кого это затронет и на сколько вырастут выплаты

А ранее Лайф рассказывал о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками. Получить их может один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также пособие положено инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Выплаты начисляют с 16 августа по декабрь 2021 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Аэроэкспресс в Пулково и "Чижик": Как Владимир Путин улучшал транспорт в родном городе

сегодня в 11:46

Путин подписал указ об изменении флагов Военно-морского флота России

23 июля, 15:43

Сбившая троих детей на зебре студентка уже неделю плачет и ни с кем не общается в СИЗО

сегодня в 12:26

Пловчиха Кирпичникова вышла в финал Олимпиады в Токио с рекордом России

сегодня в 13:51

Гимнастка-рекордсменка Чусовитина попрощалась с профессиональным спортом трогательным постом

сегодня в 13:48

Новости партнеров

Layer 1