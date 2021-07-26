Гимнастка-рекордсменка Чусовитина попрощалась с профессиональным спортом трогательным постом
Участница восьми Олимпиад отметила, что за время её карьеры "были слёзы радости и слёзы горя". Она подчеркнула, что её спортивная жизнь была великолепной.
Оксана Чусовитина. Фото © Instagram/oksana2016
Единственная в мире гимнастка, которая участвовала в восьми Олимпийских играх, Оксана Чусовитина из Узбекистана попрощалась с профессиональным спортом, написав трогательный пост. Его она опубликовала в "Фейсбуке".
"Я закончила свою долголетнюю и очень интересную спортивную жизнь! Были и взлёты, были и падения! Были слёзы радости и слёзы горя, но я ни на одну минутку не жалею об этом! Моя спортивная жизнь была великолепной! А самое главное, что у меня есть вы!" — написала спортсменка.
Чусовитина поблагодарила фанатов за любовь и поддержку, которую они оказывали ей на протяжении всей карьеры. Она отметила, что это "самое неоценимое богатство" в её жизни.
Напомним, ранее стало известно, что Чусовитина завершает карьеру после участия в восьми Олимпиадах.
Комментариев: 0