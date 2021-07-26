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Гимнастка-рекордсменка Чусовитина попрощалась с профессиональным спортом трогательным постом

Участница восьми Олимпиад отметила, что за время её карьеры "были слёзы радости и слёзы горя". Она подчеркнула, что её спортивная жизнь была великолепной.

26 июля, 13:48
<p>Оксана Чусовитина. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/oksana2016/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oksana2016</a></p>

Оксана Чусовитина. Фото © Instagram/oksana2016

Единственная в мире гимнастка, которая участвовала в восьми Олимпийских играх, Оксана Чусовитина из Узбекистана попрощалась с профессиональным спортом, написав трогательный пост. Его она опубликовала в "Фейсбуке".

"Я закончила свою долголетнюю и очень интересную спортивную жизнь! Были и взлёты, были и падения! Были слёзы радости и слёзы горя, но я ни на одну минутку не жалею об этом! Моя спортивная жизнь была великолепной! А самое главное, что у меня есть вы!" написала спортсменка.

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Чусовитина поблагодарила фанатов за любовь и поддержку, которую они оказывали ей на протяжении всей карьеры. Она отметила, что это "самое неоценимое богатство" в её жизни.

Напомним, ранее стало известно, что Чусовитина завершает карьеру после участия в восьми Олимпиадах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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