Гимнастка-рекордсменка Чусовитина попрощалась с профессиональным спортом трогательным постом

"Я закончила свою долголетнюю и очень интересную спортивную жизнь! Были и взлёты, были и падения! Были слёзы радости и слёзы горя, но я ни на одну минутку не жалею об этом! Моя спортивная жизнь была великолепной! А самое главное, что у меня есть вы!" — написала спортсменка.