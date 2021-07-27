Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2021, 14:16

В Госдуму внесли проект закона о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Для контроля за расходованием средств предлагается перечислять такие выплаты на "социальный электронный счёт", транзакции с которого могут отслеживаться.

Курганские областные депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить тратить пособие на ребёнка на покупку алкоголя и сигарет. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Пособие на ребёнка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребёнка, перечень которых устанавливается Правительством РФ", — говорится в законопроекте.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Авторы инициативы отмечают, что в качестве одного из механизмов контроля за расходованием таких выплат можно использовать "социальный электронный счёт", куда будут перечисляться средства и транзакции с которого могут отслеживаться. По мнению курганских депутатов, предлагаемые изменения поспособствуют защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Скидки и перерасчёт: С 1 августа появятся новые льготы и повысят некоторые социальные выплаты
Скидки и перерасчёт: С 1 августа появятся новые льготы и повысят некоторые социальные выплаты

Ранее Лайф рассказывал, что в Думе призвали разобраться с начислением детских пособий для родителей, получающих алименты. По мнению депутата Светланы Бессараб, данный вопрос требует законодательного урегулирования, так как сейчас часть граждан автоматически лишается права на выплаты.

BannerImage
Варвара Романова
  • Новости
  • Госдума
  • Пособия, льготы и выплаты
  • табак
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar