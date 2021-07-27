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В Госдуму внесли проект закона о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак

Для контроля за расходованием средств предлагается перечислять такие выплаты на "социальный электронный счёт", транзакции с которого смогут отслеживаться.

27 июля, 11:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курганские областные депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить тратить пособие на ребёнка на покупку и сигарет. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Пособие на ребёнка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребёнка, перечень которых устанавливается Правительством РФ", — говорится в законопроекте.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Авторы инициативы отмечают, что в качестве одного из механизмов контроля за расходованием таких выплат можно использовать "социальный электронный счёт", куда будут перечисляться средства и транзакции с которого могут отслеживаться. По мнению курганских депутатов, предлагаемые изменения поспособствуют защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Думе призвали разобраться с начислением детских пособий для родителей, получающих алименты. По мнению депутата Светланы Бессараб, данный вопрос требует законодательного урегулирования, так как сейчас часть граждан автоматически лишается права на выплаты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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