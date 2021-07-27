В Госдуму внесли проект закона о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак

Для контроля за расходованием средств предлагается перечислять такие выплаты на "социальный электронный счёт", транзакции с которого могут отслеживаться.

Курганские областные депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить тратить пособие на ребёнка на покупку алкоголя и сигарет. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Пособие на ребёнка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребёнка, перечень которых устанавливается Правительством РФ", — говорится в законопроекте.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Авторы инициативы отмечают, что в качестве одного из механизмов контроля за расходованием таких выплат можно использовать "социальный электронный счёт", куда будут перечисляться средства и транзакции с которого могут отслеживаться. По мнению курганских депутатов, предлагаемые изменения поспособствуют защите прав и законных интересов несовершеннолетних.