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МИД РФ ожидает реакции международного сообщества на уничтожение памятников на Украине

Киевские власти ранее подписали соглашение об увековечении памяти народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне.

27 июля, 11:39
<p>Фото © ТАСС / EPA / PAVLO PAKHOMENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / PAVLO PAKHOMENKO

В России ожидают реакции от "профильных международных структур" по поводу уничтожения советских памятников на территории Украины. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

В МИД России осудили "варварское уничтожение монументов воинской доблести" на Украине и призвали Киев выполнять обязательства по их сохранению и защите. Там напомнили о внутреннем законодательстве страны, а также о подписании международного Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

"Рассчитываем, что профильные международные структуры не оставят без внимания и реакции вопиющие факты и опасные тенденции возрождения идеологии неонацизма в центре Европейского континента", — подытожил дипломат.

Минобороны рассказало о "варварском уничтожении" захоронений советских воинов властями Литвы

Минобороны рассказало о "варварском уничтожении" захоронений советских воинов властями Литвы

Ранее стало известно, что во Львове демонтировали последние две фигуры Монумента славы Советской армии. Их направили в так называемый музей "Территория террора".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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