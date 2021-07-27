МИД РФ ожидает реакции международного сообщества на уничтожение памятников на Украине
Киевские власти ранее подписали соглашение об увековечении памяти народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне.
Фото © ТАСС / EPA / PAVLO PAKHOMENKO
В России ожидают реакции от "профильных международных структур" по поводу уничтожения советских памятников на территории Украины. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
В МИД России осудили "варварское уничтожение монументов воинской доблести" на Украине и призвали Киев выполнять обязательства по их сохранению и защите. Там напомнили о внутреннем законодательстве страны, а также о подписании международного Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
"Рассчитываем, что профильные международные структуры не оставят без внимания и реакции вопиющие факты и опасные тенденции возрождения идеологии неонацизма в центре Европейского континента", — подытожил дипломат.
Ранее стало известно, что во Львове демонтировали последние две фигуры Монумента славы Советской армии. Их направили в так называемый музей "Территория террора".
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