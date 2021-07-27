"Газпром" в августе обойдётся без дополнительных транзитных мощностей через Украину

"Газпром" не стал бронировать на август новый объём дополнительных мощностей для транзита газа через Украину. Таковы данные венгерской торговой платформы Regional Booking Platform. Из материалов следует, что "оператор газотранспортной системы Украины" выставлял на аукцион транзитные мощности на июль объёмом 63,7 млн куб. м в сутки. В результате торгов они оказались полностью невостребованными.

В свою очередь, "Интерфакс" напоминает, что в последнее время на аукционах по бронированию дополнительных мощностей "Газпром" полностью выкупает предлагаемые Киевом твёрдые мощности, но ни разу не бронировал прерываемые. Это происходило в мае, июне и даже в июле, несмотря на плановые ремонты на участках "Северного потока" и газопровода "Ямал — Европа" — главных экспортных магистралях концерна. Выпавший транзит компания скомпенсировала отбором газа из европейских хранилищ.