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Австралийский тренер по плаванию сошёл с ума от счастья, когда подопечная взяла золото на Олимпиаде

Пока девушка относительно скромно радовалась победе, её тренер за несколько секунд успел накричаться вдоволь, нарушить ковидные ограничения, поплакать и чуть не сломать ограждение.

26 июля, 11:24

Кадры из видео © Twitter / JoshButler

На Олимпиаде в Токио австралийская пловчиха Ариарне Титмус в плавании на 400 метров вольным стилем обыграла непобедимую Кэти Ледеки. В середине финала Титмус немного отставала от американки, но на последних метрах так набрала скорость, что в итоге пришла к финишу первой. Австралийская команда бурно отреагировала на победу соотечественницы, но всё внимание на себя перетянул тренер спортсменки.

Кадры из видео © Twitter / JoshButler

Дин Боксалл — один из самых экспрессивных тренеров австралийского плавания, и случай на Олимпиаде это доказал в очередной раз. Как только его подопечная выиграла, в порыве радости он сорвал маску и начал кричать. Дальше — чуть не вырвал ограждение верхних трибун, а потом, успокоившись, сел и немного поплакал.

Он значит для меня всё. Выходя на заплыв, мы знали, что мне нужно делать

Ариарне Титмус

Кадры из видео © Twitter / JoshButler

Кадры из видео © Twitter / JoshButler

Встреча Титмус и американки Кэти Ледеки не последняя. Впереди ещё два заплыва: на 800 метров все ставят на американку, а вот на двухсотметровке фаворит Ариарне, пишет Sports.ru. Интересно, как отреагирует тренер, если Титмус одержит победу в очередной раз?

Щенок оконфузился на полосе препятствий, и на этом видео себя узнает каждый, кто ходил в спортзал

Щенок оконфузился на полосе препятствий, и на этом видео себя узнает каждый, кто ходил в спортзал

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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