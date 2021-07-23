Щенок оконфузился на полосе препятствий, и на этом видео себя узнает каждый, кто ходил в спортзал

Не из всех людей получаются атлеты, и, как оказалось, в животном мире это тоже работает. Милый пушистик показал, что тренировки явно не та вещь, от которой он приходит в восторг.