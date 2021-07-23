Щенок оконфузился на полосе препятствий, и на этом видео себя узнает каждый, кто ходил в спортзал
Не из всех людей получаются атлеты, и, как оказалось, в животном мире это тоже работает. Милый пушистик показал, что тренировки явно не та вещь, от которой он приходит в восторг.
Скриншот © Twitter / fred035schultz
На днях на просторах "Твиттера" появилось видео, которое доказывает, что далеко не все собаки — прирождённые спортсмены. Пользователь соцсети fred035schultz поделился роликом, на котором щенок, кажется, впервые проходит полосу препятствий. Обычно на испытание собакам хватает нескольких секунд, но этот пушистик по-своему подошёл к задаче.
Не все собаки ловкие и спортивные
На кадрах видно, как малыш медленно и неуклюже обходит стойки, не демонстрируя никакого энтузиазма. А когда подошло время преодолеть барьер, пушистик и вовсе доказал, что подобные активности ему не по вкусу.
Задокументированный провал пёселя мигом завирусился. За пару дней видео посмотрели больше 3,7 млн раз. В комментариях падение щенка сравнивают с игрой Чарли Чаплина — так уж он был хорош, пишет indy1000. А некоторые решили, что провал малыша отлично описывает ситуации из их собственной жизни.
Я, когда думал, что уже пятница, но это только среда
Я пытаюсь попробовать себя в спорте
WOW-funny
Молодожёны отказались всего от одной традиции, но теперь эту свадьбу гости не забудут никогда
21 июля, 15:26
Папа собрал свой первый урожай, и после такого позора на огород он больше не сделает ни шагу
19 июля, 14:17
15 фото, которые стали безумно смешными благодаря случайности, произошедшей на заднем плане
17 июля, 07:00
Комментариев: 0