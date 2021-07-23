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Щенок оконфузился на полосе препятствий, и на этом видео себя узнает каждый, кто ходил в спортзал

Не из всех людей получаются атлеты, и, как оказалось, в животном мире это тоже работает. Милый пушистик показал, что тренировки явно не та вещь, от которой он приходит в восторг.

23 июля, 15:14

Скриншот © Twitter / fred035schultz

На днях на просторах "Твиттера" появилось видео, которое доказывает, что далеко не все собаки — прирождённые спортсмены. Пользователь соцсети fred035schultz поделился роликом, на котором щенок, кажется, впервые проходит полосу препятствий. Обычно на испытание собакам хватает нескольких секунд, но этот пушистик по-своему подошёл к задаче.

Не все собаки ловкие и спортивные

fred035schultz

Кадры из видео © Twitter / fred035schultz

На кадрах видно, как малыш медленно и неуклюже обходит стойки, не демонстрируя никакого энтузиазма. А когда подошло время преодолеть барьер, пушистик и вовсе доказал, что подобные активности ему не по вкусу.

Кадры из видео © Twitter / fred035schultz

Задокументированный провал пёселя мигом завирусился. За пару дней видео посмотрели больше 3,7 млн раз. В комментариях падение щенка сравнивают с игрой Чарли Чаплина — так уж он был хорош, пишет indy1000. А некоторые решили, что провал малыша отлично описывает ситуации из их собственной жизни.

Я, когда думал, что уже пятница, но это только среда

Upworthy

Я пытаюсь попробовать себя в спорте

Lisa_Jakub

15 фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья рядом со своими щеночками

15 фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья рядом со своими щеночками

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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