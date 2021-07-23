Модель, которую считают девушкой Оксимирона, снялась без белья, и это фото покорит любого рэпера
Диляра приняла участие в рекламной кампании модного дома YSL, результат которой фанаты оценили на её странице в "Инстаграме".
Модель и дизайнер Диляра Минрахманова, которая переехала из родных Набережных Челнов в Москву, может легко похвастаться толпой преданных фанатов. Их покорили как внешность девушки, так и её бренд одежды Outlaw Creative. Модель уже сумела добиться заметного успеха в фешен-индустрии — она уже сотрудничала с брендом Puma и вот теперь снялась для кампании модного дома YSL.
Для такого редкого случая девушка сняла с себя одежду и бельё, оставшись в одних брюках. Прикрывать обнажённую грудь руками она не стала, ведь поверх при обработке нанесли оттенок матовой помады в карминовом цвете. Образ Диляра дополнила объёмной причёской и огромным количеством браслетов и колец. И фанаты в комментариях не смогли сдержать восторг.
Очень красивая 😍
Как же круто выглядят натуральные губы
Я человек простой: вижу Окси — ставлю лайк
Не один поклонник Диляры обратил внимание на комментарий рэпера Оксимирона, который лаконично подписал снимок: "Королева". Слухи о романе пары ходят ещё с 2019 года, с тех пор как модель и рэпер принялись активно общаться в соцсетях, выкладывать фото из одних и тех же мест, а также часто появляться на тусовках порознь, но проводить на них всё время вместе. Пока пара никак не объявила о своих отношениях, но фанаты уже ни в чём не сомневаются.
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