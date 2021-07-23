Жители сняли пугающее видео, как земля поднялась из воды, которая расступилась у них на глазах
Последствия изменения климата накрывают всю планету, и человечество, кажется, не удивить уже ничем. Но этот ролик заставил зрителей понервничать.
Скриншот © Facebook / Jagat Vani
В "Фейсбуке" завирусился ролик, снятый на днях в индийском штате Харьяна. На жутких кадрах видно, что огромный участок земли, который находился под водой, начинает быстро подниматься и покрывается трещинами.
Видео © Facebook / Jagat Vani
За кадром слышны голоса шокированных очевидцев, которые отметили, что подобное зрелище видят впервые. При этом объяснить произошедшее они не смогли.
Это что-то новенькое. Просто потрясающе! Земля поднимается сама по себе. Мы понятия не имеем, что происходит
Кадры из видео © Facebook / Jagat Vani
За пару дней ролик со странным явлением посмотрели больше четырёх миллионов раз. Пока что власти никак не прокомментировали случай в Харьяне, причина инцидента до сих пор не ясна, пишет The Indian Express. Однако комментаторы под видео уже обсудили все возможные варианты: от тектонической активности до взрыва газа.
Это произошло из-за тектонической активности! Оставаться там очень опасно. Может, это вообще какой-нибудь вулкан
Не думаю, что это тектоника. Скорее это просто метан выходит на поверхность
А мне кажется, что на этом участке под землёй идёт газопровод. Что-то забилось. И вот теперь всё поднимается на поверхность
WOW-news
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