НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жители сняли пугающее видео, как земля поднялась из воды, которая расступилась у них на глазах

Последствия изменения климата накрывают всю планету, и человечество, кажется, не удивить уже ничем. Но этот ролик заставил зрителей понервничать.

23 июля, 11:14

Скриншот © Facebook / Jagat Vani

В "Фейсбуке" завирусился ролик, снятый на днях в индийском штате Харьяна. На жутких кадрах видно, что огромный участок земли, который находился под водой, начинает быстро подниматься и покрывается трещинами.

Видео © Facebook / Jagat Vani

За кадром слышны голоса шокированных очевидцев, которые отметили, что подобное зрелище видят впервые. При этом объяснить произошедшее они не смогли.

Это что-то новенькое. Просто потрясающе! Земля поднимается сама по себе. Мы понятия не имеем, что происходит

Очевидцы

Кадры из видео © Facebook / Jagat Vani

Кадры из видео © Facebook / Jagat Vani

За пару дней ролик со странным явлением посмотрели больше четырёх миллионов раз. Пока что власти никак не прокомментировали случай в Харьяне, причина инцидента до сих пор не ясна, пишет The Indian Express. Однако комментаторы под видео уже обсудили все возможные варианты: от тектонической активности до взрыва газа.

Это произошло из-за тектонической активности! Оставаться там очень опасно. Может, это вообще какой-нибудь вулкан

Джайсинх Бибан

Не думаю, что это тектоника. Скорее это просто метан выходит на поверхность

Раджприд Сингх

А мне кажется, что на этом участке под землёй идёт газопровод. Что-то забилось. И вот теперь всё поднимается на поверхность

Яшдип Шривастава

Молодожёны отказались всего от одной традиции, но теперь эту свадьбу гости не забудут никогда

Молодожёны отказались всего от одной традиции, но теперь эту свадьбу гости не забудут никогда

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Шокированный каякер снял на видео, как похожее на йети существо бредёт по реке с ребёнком на руках

вчера в 08:16

Трогательные фото о силе любви, где казарка бросилась вслед за избранником, которого забрали врачи

вчера в 11:15

Успенская впервые показала публике дочь после всех операций, которые спасли её лицо от жутких травм

сегодня в 10:16

Прокуратура будет добиваться ужесточения наказания блогеру Билу по делу о ДТП в Москве

сегодня в 11:27

Стали известны призовые российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

сегодня в 11:19

Новости партнеров

Layer 1