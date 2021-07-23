Успенская впервые показала публике дочь после всех операций, которые спасли её лицо от жутких травм

Известная 67-летняя певица Любовь Успенская наконец-то вывела в свет свою дочь Татьяну, с которой у неё долгое время наблюдался конфликт. Мама с дочкой посетили премию Fashion TV, где их смогли увидеть как звёзды, так и фанаты. В соцсетях поразились тому, как теперь выглядит 31-летняя Татьяна Плаксина, которая ещё недавно употребляла наркотики и прятала обезображенное лицо.

Видео © Telegram / Yobajur

Последняя операция, которую оплатила Любовь Успенская, восстановила челюсть художницы, и теперь её совсем не узнать. Татьяна с удовольствием общалась со звёздами шоу-бизнеса, радостно улыбалась и наслаждалась вниманием толпы. Такой фанаты не видели её давно — с 2018 года, когда она во время одного из путешествий упала с велосипеда в Коста-Рике.

Фото © YouTube / НТВ

В тот ужасный день Татьяна разбила лицо, травмировав челюсть и рёбра, лишилась пяти зубов и части десны. На её восстановление было потрачено больше семи миллионов, но все операции не принесли результата. Девушка замкнулась в себе и, поссорившись с мамой, уехала к папе (четвёртому мужу Успенской — бизнесмену Плаксину) в США. Там из-за депрессии и боли художница начала принимать наркотики и покатилась по наклонной.

Фото © Telegram / Yobajur

Она даже дала интервью, в котором призналась, что в детстве мать часто над ней издевалась. Но позже забрала свои слова назад. Несмотря ни на что, Любовь Успенская забрала дочь из Штатов и помогла ей восстановиться, оплатив лечение и новую операцию. До этого она скрывала Татьяну, надеясь на триумфальное её возвращение, и у мамы с дочкой это получилось.