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Регион
Опубликовано 23 июля 2021, 05:35
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Блогерша Лена Миро пристыдила Джигана и Самойлову за "издевательства над тигрятами и детьми"

По её мнению, диким животным не место в неволе, где они могут нанести серьёзный вред окружающим.

Фото © Instagram / iamgeegun

Фото © Instagram / iamgeegun

Джиган и Оксана Самойлова часто придумывают для своих четверых детей необычные развлечения. Так, недавно пара привела в дом маленьких тигрят, чем вызвала негодование многих пользователей Сети, в том числе известной блогерши Лены Миро, пишет портал "Дни.ру".

"Некоторым даже объяснять что-либо не имеет ни малейшего смысла. Говорить, что животным в неволе не место? Или сказать, что даже маленький львёнок (Миро перепутала львов с тиграми. — Прим. Лайфа) может одним ударом лапы обезобразить лицо ребёнка?" — отметила блогерша.

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Самойлова оставила на себе так мало одежды, что фанаты не понимают, где был в это время Джиган

Миро назвала такое поведение Самойловой и Джигана издевательством и над животными, и над детьми. По словам блогерши, звёздная чета считает себя львами.

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Напомним, ранее на камеру попало, как Джиган во время тренировки по боксу отправил годовалого сына в нокдаун. Миро считает, что всё это выходки одного порядка, а точнее — "игрушки для Джигановых".

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Юлия Коновалова
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