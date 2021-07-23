Блогерша Лена Миро пристыдила Джигана и Самойлову за "издевательства над тигрятами и детьми"

Джиган и Оксана Самойлова часто придумывают для своих четверых детей необычные развлечения. Так, недавно пара привела в дом маленьких тигрят, чем вызвала негодование многих пользователей Сети, в том числе известной блогерши Лены Миро, пишет портал "Дни.ру".

"Некоторым даже объяснять что-либо не имеет ни малейшего смысла. Говорить, что животным в неволе не место? Или сказать, что даже маленький львёнок (Миро перепутала львов с тиграми. — Прим. Лайфа) может одним ударом лапы обезобразить лицо ребёнка?" — отметила блогерша.

Миро назвала такое поведение Самойловой и Джигана издевательством и над животными, и над детьми. По словам блогерши, звёздная чета считает себя львами.