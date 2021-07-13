Самойлова оставила на себе так мало одежды, что фанаты не понимают, где был в это время Джиган
Блогерша позволила себе отдохнуть от родительских обязанностей и устроила жаркую фотосессию, которая вызвала у пользователей вопросы.
33-летняя Оксана Самойлова — знаменитая инста-мама, которой удалось довести своё тело до совершенства после рождения четырёх малышей. Блогерша делает не только "родительский" контент, но и показывает, чего можно добиться с помощью тренировок.
Бизнесвумен поделилась в "Инстаграме" новыми снимками, где позировала, почти позабыв про одежду. Возлюбленная рэпера Джигана примерила крошечный комплект белья, топ и купальник, открывающие изящную грудь и эффектные ягодицы. Оксана отметила, что "разрешила" себе столь пикантную фотосессию.
Давно таких фоточек не было )))🔥🔥🔥
Многие скажут ,что маме 4 детей так не можно )но я себе всё разрешила)😂не зря же я в спортзале пашу как 🐎😎
Снимки горячей мамы набрали более миллиона лайков за сутки, получив хвалебные отзывы. Но некоторые пользователи предположили, что Оксана прекрасно выглядит благодаря не только спорту, но и дорогому комплексному уходу. Кроме того, блогершу стали упрекать за излишнюю откровенность, заявив, что такие кадры должен видеть только муж и ни в коем случае её дети и их одноклассники. "Джига-то куда смотрит?🤦🏻♀️ жена тут всему миру свои достоинства показывает", — возмущались комментаторы.
Жаришка вошла в чат! 🔥🔥🔥
По-моему, грех такое себе запрещать маме 4-х 😃
Это лучшая мотивация пахать в зале и для всех остальных 🦾🔥🔥🔥
Фото © Instagram / iamgeegun
Ну вот и как так выглядеть после рождения 4 детей, если, даже не рожая, не получается 😂😂😂
Вашим детям норм такое видеть? А тем более их одноклассникам
Конечно, фигура красивая, НО!
Думаю, здесь не только спортзал, косметологи тоже стараются, аппаратные процедуры, липолитики, укольчики, питание (не со средним бюджетом😉), фотографы с правильным освещением и т.д.
Так что, девочки, деньги в этом деле играют решающую☝️роль. Не равняйтесь, разница колоссальная между обычной девушкой и с такими доходами!
Оксана Самойлова — блогерша, модель, основательница бренда косметики Sammy Beauty и жена рэпера Джигана. В следующем году супруги готовятся отметить 10 лет совместной жизни. При этом в 2020-м пара оказалась на грани развода на фоне скандальной истории, когда музыкант не единожды угодил в реабилитационную клинику.
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