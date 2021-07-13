Алана пожаловалась в инстаграм-сториз, что собирается добиваться алиментов от Мамаева, который после разрыва резко изменился. Якобы спортсмен не хочет содержать не только сына Аланы от предыдущих отношений, которого принял как своего, но и родную дочь. При этом он уже успел испортить с девочкой отношения. "После того как он пьяный позвонил ей и наговорил гадостей про маму, она с ним и говорить не хочет. <...> Превращается в Аршавина. Нет, даже хуже", — отметила экс-модель.

До сих пор не могу поверить, что всё это делает человек, с которым я прожила восемь непростых лет, простила измену, дождалась из тюрьмы, приняла его и всячески пыталась реабилитировать в глазах общественности, говоря, как он изменился и какой он хороший отец... Ну ничего, и это переживу Алана Мамаева

По словам девушки, она раньше не замечала, чтобы её избранник был настолько жадным. Алана отметила, что адвокат футболиста предложила "либо в мирном порядке алименты в 150 тыс. руб., либо судиться и получить прожиточный минимум в 12 тыс. руб., так как у футболистов непостоянные контракты". А пока Мамаев заставляет экс-возлюбленную присылать ему чеки.

Алана рассказала, что не пытается манипулировать экс-мужем с помощью детей, не настраивает их против и не запрещает общаться. Однако она боится, что футболист способен выкрасть ребёнка.