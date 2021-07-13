"Стал хуже Аршавина": Экс-жена Павла Мамаева в страхе раскрыла, что футболист начал вытворять после разрыва
Алана Мамаева устала терпеть измены мужа и недавно подала на развод. По словам экс-модели, она хотела мирно закончить отношения с футболистом, но у неё не вышло.
Алана пожаловалась в инстаграм-сториз, что собирается добиваться алиментов от Мамаева, который после разрыва резко изменился. Якобы спортсмен не хочет содержать не только сына Аланы от предыдущих отношений, которого принял как своего, но и родную дочь. При этом он уже успел испортить с девочкой отношения. "После того как он пьяный позвонил ей и наговорил гадостей про маму, она с ним и говорить не хочет. <...> Превращается в Аршавина. Нет, даже хуже", — отметила экс-модель.
До сих пор не могу поверить, что всё это делает человек, с которым я прожила восемь непростых лет, простила измену, дождалась из тюрьмы, приняла его и всячески пыталась реабилитировать в глазах общественности, говоря, как он изменился и какой он хороший отец... Ну ничего, и это переживу
По словам девушки, она раньше не замечала, чтобы её избранник был настолько жадным. Алана отметила, что адвокат футболиста предложила "либо в мирном порядке алименты в 150 тыс. руб., либо судиться и получить прожиточный минимум в 12 тыс. руб., так как у футболистов непостоянные контракты". А пока Мамаев заставляет экс-возлюбленную присылать ему чеки.
Алана рассказала, что не пытается манипулировать экс-мужем с помощью детей, не настраивает их против и не запрещает общаться. Однако она боится, что футболист способен выкрасть ребёнка.
Павел и Алана поженились в 2018 году, девушка родила избраннику дочку, однако отношения не были гладкими. Ссоры и обвинения в изменах приводили к разрывам, однако потом влюблённые начинали отношения снова. Но в марте Мамаева опять уличила футболиста в измене — с моделью Ирен Гарсией, — и это стало последней каплей.
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