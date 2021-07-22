70-летний Газманов рассказал, сколько километров проходит по сцене за репетицию, и это больше, чем вы проходите в день
Артист отметил, что все его дни рождения спонтанные и непродуманные, но также весёлые и душевные.
Фото © Instagram / oleggazmanov
22 июля народному артисту России Олегу Газманову исполнилось 70 лет. Накануне знаменательной даты певец рассказал о своём образе жизни и отношении к спорту.
В беседе с kp.ru артист отметил, что ему нравится активный образ жизни и на концертах у него тоже приличные нагрузки.
"Как-то посчитал, что за репетицию и два часа на сцене прохожу почти пять километров", — отметил Газманов.
Певец добавил, что у него смешанные чувства по поводу празднования 70-летия, но в основном позитивные.
"Мои дни рождения проходят всегда спонтанно и непродуманно, как говорит моя жена. Но зато весело и душевно", — сказал Газманов.
А на днях свой 50-летний юбилей отпраздновал мэр Киева Виталий Кличко. В честь этого события бывший боксёр похвастался голым торсом и отметил, что 50 — это только экватор.
WOW-stars
Бузова хотела красивое фото в мини-юбке, но опозорилась у всех на глазах, упав в реку в нелепой позе
сегодня в 14:24
Нюша нашла смелый способ сообщить о беременности, снявшись полностью голой в своём новом клипе
сегодня в 10:19
Подольская в купальнике хотела показать, что у неё фигура модели, но один нюанс выдал её с головой
вчера в 16:10
Комментариев: 0