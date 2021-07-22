НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

70-летний Газманов рассказал, сколько километров проходит по сцене за репетицию, и это больше, чем вы проходите в день

Артист отметил, что все его дни рождения спонтанные и непродуманные, но также весёлые и душевные.

22 июля, 20:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRnoBPHjh6X/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oleggazmanov</a></p>

Фото © Instagram / oleggazmanov

22 июля народному артисту России Олегу Газманову исполнилось 70 лет. Накануне знаменательной даты певец рассказал о своём образе жизни и отношении к спорту.

В беседе с kp.ru артист отметил, что ему нравится активный образ жизни и на концертах у него тоже приличные нагрузки.

"Как-то посчитал, что за репетицию и два часа на сцене прохожу почти пять километров", — отметил Газманов.

"Олег будет в обмороке!": Юдашкин рассказал, как скрыл беременность супруги Газманова на свадьбе

"Олег будет в обмороке!": Юдашкин рассказал, как скрыл беременность супруги Газманова на свадьбе

Певец добавил, что у него смешанные чувства по поводу празднования 70-летия, но в основном позитивные.

"Мои дни рождения проходят всегда спонтанно и непродуманно, как говорит моя жена. Но зато весело и душевно", сказал Газманов.

Певица Zivert сорвала корпоратив продюсера в Турции и не хочет возвращать гонорар

Певица Zivert сорвала корпоратив продюсера в Турции и не хочет возвращать гонорар

А на днях свой 50-летний юбилей отпраздновал мэр Киева Виталий Кличко. В честь этого события бывший боксёр похвастался голым торсом и отметил, что 50 — это только экватор.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Олег будет в обмороке!": Юдашкин рассказал, как скрыл беременность супруги Газманова на свадьбе

10 июня, 22:59

"Прихожу в себя!": Юрий Антонов перенёс тяжёлую операцию

вчера в 23:26

Певица Zivert сорвала корпоратив продюсера в Турции и не хочет возвращать гонорар

сегодня в 16:51

Блогерша раскрыла три вопроса от парней, после которых на отношения у них нет ни единого шанса

сегодня в 16:19

Лайф с коптера коттедж задержанного замглавы ставропольского УГИБДД Ткаченко

сегодня в 21:46

Новости партнеров

Layer 1