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"Живой Кен", превратившись в женщину, стал продавать свои фото 18+ в надежде найти любовь

По словам Джессики, известной раньше как "Живой Кен" Родриго Алвес, многие хотят посмотреть на результаты всех её операций, и инста-дива не захотела упускать такую возможность.

23 июля, 07:14

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Популярная 37-летняя блогерша Джессика Алвес наконец-то может гордиться своим телом после бесчисленных операций. Последняя — на желудок — привела к тому, что блогерша скинула 25 килограммов и теперь не стесняется показывать тело в соцсетях. Но многим стало интересно, к чему привело похудение и операция по смене пола, поэтому Джессику завалили просьбами показать результат в обнажённом виде. И так у трансгендерной женщины родилась идея, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Людям очень интересно посмотреть, как выглядит моё тело после всех операций. Поэтому я решилась на этот шаг только из-за громадного количества писем и сообщений с просьбами от фанатов со всего мира. Я даже не успеваю ответить. Оказалось, многие хотели бы увидеть меня без одежды, и я поняла, что упускаю возможность

Джессика Алвес

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Блогерша завела свой аккаунт в OnlyFans — платформе 18+, где модели делятся своими откровенными и интимными фото за платную подписку. Джессика просит за один месяц всего 20 долларов (около 1500 рублей), зато за эти деньги, как говорит она, у фанатов будет возможность говорить с ней по видеосвязи. Так модель планирует найти себе молодого человека.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk, rodrigoalvesuk

Фото © Instagram / jessicaalvesuk, rodrigoalvesuk

О предыдущих отношениях Джессики ничего не известно. Раньше она жила в Бразилии, где была недовольна своим внешним видом. После переезда в Великобританию в 19 лет она сделала свои операции: 10 ринопластик, удаление рёбер, различные филлеры и инъекции (чего стоит только фальшивый пресс). А теперь трансгендерная женщина увеличила себе грудь и ягодицы. Хоть теперь, по её мнению, она и выглядит отлично, такая мания к пластике едва не закончилась печально — в один момент у неё провалился нос и парализовало руки.

Модель поплатилась за самую большую пятую точку в Бразилии, и теперь каждый её день наполнен болью

Модель поплатилась за самую большую пятую точку в Бразилии, и теперь каждый её день наполнен болью

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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