"Живой Кен", превратившись в женщину, стал продавать свои фото 18+ в надежде найти любовь

Популярная 37-летняя блогерша Джессика Алвес наконец-то может гордиться своим телом после бесчисленных операций. Последняя — на желудок — привела к тому, что блогерша скинула 25 килограммов и теперь не стесняется показывать тело в соцсетях. Но многим стало интересно, к чему привело похудение и операция по смене пола, поэтому Джессику завалили просьбами показать результат в обнажённом виде. И так у трансгендерной женщины родилась идея, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Людям очень интересно посмотреть, как выглядит моё тело после всех операций. Поэтому я решилась на этот шаг только из-за громадного количества писем и сообщений с просьбами от фанатов со всего мира. Я даже не успеваю ответить. Оказалось, многие хотели бы увидеть меня без одежды, и я поняла, что упускаю возможность Джессика Алвес

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Блогерша завела свой аккаунт в OnlyFans — платформе 18+, где модели делятся своими откровенными и интимными фото за платную подписку. Джессика просит за один месяц всего 20 долларов (около 1500 рублей), зато за эти деньги, как говорит она, у фанатов будет возможность говорить с ней по видеосвязи. Так модель планирует найти себе молодого человека.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk, rodrigoalvesuk