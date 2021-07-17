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Модель поплатилась за самую большую пятую точку в Бразилии, и теперь каждый её день наполнен болью

Ванесса всё ещё мечтает об огромных ягодицах, поэтому её ничто не остановит — даже опасность для здоровья.

17 июля, 16:00

Фото © Instagram/byvanessaataidess

Популярная бразильская модель Ванесса Атайдес всё своё время и силы посвящает тому, чтобы стать обладательницей огромных ягодиц. 35-летняя бодибилдерша каждое утро встаёт в 4 часа, чтобы начать свой день в тренажёрном зале, однако таких результатов невозможно было добиться без хирургического вмешательства, пишет Daily Star.

Фото © Instagram/byvanessaataidess

Фото © Instagram/byvanessaataidess

При помощи пластической хирургии и филлеров Ванесса увеличила пятую точку до 126 сантиметров, после чего застраховала свой результат на 2 млн бразильских реалов (больше 28,2 млн рублей). Модель прославилась благодаря нестандартной фигуре и получила "кардашьян", о котором мечтала, однако последствия оказались слишком страшными.

Фото © Instagram/byvanessaataidess

Фото © Instagram/byvanessaataidess

Каждый день Ванесса терпит сильнейшую боль в спине и ягодицах. Иногда она настолько невыносима, что женщина не может встать с кровати, пока не вколет обезболивающее. Бодибилдерша никогда не боялась возможных последствий операций, однако недавно её подруга была вынуждена избавиться от ягодичных имплантов из-за осложнений. И теперь Ванесса опасается, что здоровье её тоже подведёт, вынудив последовать примеру подруги.

Фото © Instagram/byvanessaataidess

Фото © Instagram/byvanessaataidess

Сейчас я понимаю, на какие проблемы обрекла себя, сделав попу, и что ещё ждёт меня впереди. Я знаю, что каждый организм реагирует индивидуально, и молюсь, чтобы мой выдержал всё. Ведь я знаю, что, если мне потребуется вкачать еще больше филлеров, чтобы достичь своей цели, я это сделаю несмотря ни на что

Ванесс Атайдес

Модель накачала себе самые большие губы в мире, но её будущие операции окончательно доведут врачей

Модель накачала себе самые большие губы в мире, но её будущие операции окончательно доведут врачей

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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