21-летняя блогерша продала свою вечную любовь фанату за 18 млн, став первой, кто до этого додумался

Все, кто считал, что любовь за деньги не купишь, серьёзно ошибался. По крайней мере на такое решился фанат 21-летней блогерши из Польши Марты Рентел и весьма преуспел. Девушка последовала за модой и надумала продать свой NFT (невзаимозаменяемый токен), однако простые фото и видео были слишком очевидным решением. Поэтому блогерша подошла с оригинальной стороны и выставила на продажу свою любовь.

Фото © Instagram / martirenti

Девушка призналась, что она всегда очень положительно относилась ко всему новому. А тут ей выпала возможность даже войти в историю как человек, который впервые продал свою эмоцию. Об удачной сделке Марта сама сообщила в своём инстаграме, постеснявшись назвать цену. Однако торговая площадка всё раскрыла — цифровая любовь блогерши ушла с молотка за 250 тыс. долларов (больше 18,4 млн рублей), пишет Unilad.

Фото © Instagram / martirenti

Физическая любовь, платоническая, цифровая — все они могут быть разными, но суть у них одна — они состоят из наших эмоций и чувств. И цифровое теперь синоним вечного. Ведь всё, что теперь оцифровано, останется с нами до конца времён: фото, видео, воспоминания и другое Марта Рентел

Фото © Instagram / martirenti