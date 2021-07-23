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21-летняя блогерша продала свою вечную любовь фанату за 18 млн, став первой, кто до этого додумался

В дополнение к этому Марта сходит со счастливым покупателем на свидание, правда, только виртуальное.

23 июля, 12:16

Фото © Instagram / martirenti

Все, кто считал, что любовь за деньги не купишь, серьёзно ошибался. По крайней мере на такое решился фанат 21-летней блогерши из Польши Марты Рентел и весьма преуспел. Девушка последовала за модой и надумала продать свой NFT (невзаимозаменяемый токен), однако простые фото и видео были слишком очевидным решением. Поэтому блогерша подошла с оригинальной стороны и выставила на продажу свою любовь.

Фото © Instagram / martirenti

Фото © Instagram / martirenti

Девушка призналась, что она всегда очень положительно относилась ко всему новому. А тут ей выпала возможность даже войти в историю как человек, который впервые продал свою эмоцию. Об удачной сделке Марта сама сообщила в своём инстаграме, постеснявшись назвать цену. Однако торговая площадка всё раскрыла — цифровая любовь блогерши ушла с молотка за 250 тыс. долларов (больше 18,4 млн рублей), пишет Unilad.

Фото © Instagram / martirenti

Фото © Instagram / martirenti

Физическая любовь, платоническая, цифровая — все они могут быть разными, но суть у них одна — они состоят из наших эмоций и чувств. И цифровое теперь синоним вечного. Ведь всё, что теперь оцифровано, останется с нами до конца времён: фото, видео, воспоминания и другое

Марта Рентел

Фото © Instagram / martirenti

Фото © Instagram / martirenti

Бонусом к вечной любви блогерша также предложила неизвестному покупателю сходить на свидание, правда, виртуальное. Эта новость вызвала ревность у многих поклонников блогерши: в "Инстаграме" на неё подписано 653 тыс. человек, а в "Тиктоке" — 2,4 млн. Каждый из них мечтал бы попасть на свидание с кумиром, однако выложить за него несколько миллионов могут не все.

В Сеть слили фото модели, которая хвасталась фигурой в Instagram, но правда оказалась куда печальнее

В Сеть слили фото модели, которая хвасталась фигурой в Instagram, но правда оказалась куда печальнее

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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