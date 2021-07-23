Ходченкова устроила для фанатов конкурс мокрых маек, и с таким телом конкуренток просто не нашлось

Популярная 38-летняя актриса Светлана Ходченкова своей красотой смогла покорить даже Голливуд, поэтому у её подписчиков просто не было и шанса. Сейчас актриса отдыхает в жаркой стране и наслаждается природой и спокойствием, выкладывая пикантные снимки в маленьких бикини. Звезда не собирается скрывать фигуру, поэтому даже во влажном белье она смогла показать всё.

На фото Светлана предстала сразу после бассейна, устроившись возле него в плавках и светлой майке. Правда, пользы от неё было по минимуму, потому как мокрая ткань облепляла идеальную фигуру и не давала разгуляться фантазии. Ни к украшениям, ни к макияжу актриса прибегать не стала, оставив образ естественным. В комментариях никто из её 832 тыс. подписчиков не смог сдержать восторгов.

Чтобы выкладывать такие горячие фото, Светлана Ходченкова тщательно следит за фигурой — она питается пять раз в день и предпочитает диетические виды мяса и рыбы. Не обходится и без тренировок — особую любовь звезда испытывает к занятиям на пилоне, видео с которыми она иногда делится с подписчиками. А что скрывает от них актриса, так это свою личную жизнь. В 2010-м звезда развелась с актёром Владимиром Яглычем, а в 2016-м рассталась со своим женихом Георгием Петришиным. С тех пор Светлану не замечали ни с кем, а сама она хранит молчание.