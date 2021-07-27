На Киркорова в центре Нью-Йорка "напал" гигантский питон. Видео © Instagram / fkirkorov

Известный российский певец Филипп Киркоров подвергся "жестокому нападению" огромного питона прямо в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Король российской эстрады успел снять "атаку" на видео, которое позже выложил в "Инстаграм". На кадрах видно, что Киркоров расслабленно прогуливается по улице, снимая других пешеходов и аниматоров — полуобнажённых девушек в перьях. В определённый момент в кадре появляется большой жёлтый питон, которого кладут на плечо певцу.

Не ожидавший такого развития событий Киркоров начинает кричать и пытаться отойти от змеи. Оказалось, что "нападение" — происки одного из аниматоров, который гулял по улицам города и предлагал сфотографироваться с питоном.

Поклонники певца от души посмеялись над его реакцией, а некоторые посочувствовали, отметив, что сами бы в такой ситуации очень сильно испугались.

Ранее Лайф рассказывал, что Киркорова раскритиковали из-за провокационных фото с измазанной белой краской певицей Maruv. Пользователи не оценили ни наряды исполнителей, ни клип на их совместную песню, а короля эстрады назвали подающим ужасный пример молодёжи.