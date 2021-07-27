Путин: Быстрое восстановление секторов экономики РФ сопровождается ростом инфляции
Президент подчеркнул, что все предпринимаемые шаги кабмина и ЦБ в этом направлении должны быть скоординированы, выверены и сбалансированы.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Ключевые секторы российской экономики восстанавливаются после пандемии довольно быстро, однако этот процесс сопровождается ростом инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом, сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры. Понятно, что здесь играют роль разные факторы: и внутренние, и внешние", — отметил глава государства.
По его словам, правительство и ЦБ РФ реагируют "как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования". Президент подчеркнул важность того, чтобы все предпринимаемые шаги "были скоординированы, выверены и сбалансированы".
Центробанк рекордно повысил ключевую ставку: На сколько упадёт курс доллара и как изменятся ставки по вкладам и кредитам
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже заявляла о том, что пока рано говорить об устойчивом снижении инфляции в России, однако с начала лета 2021 года наблюдаются первые признаки ослабления инфляционного давления.
Лента новостей
Рок-группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за репертуара на русском
сегодня в 11:52
"Газпром" в августе обойдётся без дополнительных транзитных мощностей через Украину
сегодня в 11:47
МИД РФ ожидает реакции международного сообщества на уничтожение памятников на Украине
сегодня в 11:39
Комментариев: 0