Путин: Быстрое восстановление секторов экономики РФ сопровождается ростом инфляции

Ключевые секторы российской экономики восстанавливаются после пандемии довольно быстро, однако этот процесс сопровождается ростом инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом, сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры. Понятно, что здесь играют роль разные факторы: и внутренние, и внешние", — отметил глава государства.

По его словам, правительство и ЦБ РФ реагируют "как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования". Президент подчеркнул важность того, чтобы все предпринимаемые шаги "были скоординированы, выверены и сбалансированы".