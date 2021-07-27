Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что сильно переживал во время финала в женских командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости".

Женская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на Играх впервые в своей истории. Олимпийскими чемпионками стали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.

"Большое спасибо всем! Просто нет слов… Знаете, так и до инфаркта недалеко. Два "валидольных финала"… Эмоции переполняют", — отметил Титов.