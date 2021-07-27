"Так и до инфаркта недалеко": Глава Федерации спортивной гимнастики России прокомментировал золото женской сборной на Олимпиаде
Наши спортсменки показали лучший результат в этом виде олимпийской программы впервые в истории.
Фото © Олимпийский комитет России
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что сильно переживал во время финала в женских командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости".
Женская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на Играх впервые в своей истории. Олимпийскими чемпионками стали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.
"Большое спасибо всем! Просто нет слов… Знаете, так и до инфаркта недалеко. Два "валидольных финала"… Эмоции переполняют", — отметил Титов.
Накануне мужская сборная России по спортивной гимнастике также победила в командном турнире. Золотые медали завоевали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
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