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"Так и до инфаркта недалеко": Глава Федерации спортивной гимнастики России прокомментировал золото женской сборной на Олимпиаде

Наши спортсменки показали лучший результат в этом виде олимпийской программы впервые в истории.

27 июля, 13:31
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что сильно переживал во время финала в женских командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости".

Женская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на Играх впервые в своей истории. Олимпийскими чемпионками стали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.

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"Большое спасибо всем! Просто нет слов… Знаете, так и до инфаркта недалеко. Два "валидольных финала"… Эмоции переполняют", отметил Титов.

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Накануне мужская сборная России по спортивной гимнастике также победила в командном турнире. Золотые медали завоевали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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