НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Делегация Нидерландов на Олимпиаде раскритиковала условия содержания ковидных спортсменов

Там обескуражены отношением к участникам Игр и намерены обратиться в МОК, а также привлечь посла в Японии.

27 июля, 13:42
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Те олимпийские спортсмены, у которых выявили коронавирус, содержатся в не самых лучших условиях. Об этом в ходе пресс-конференции заявил технический директор Олимпийского комитета Нидерландов/Спортивной федерации Нидерландов Мауриц Хендрикс. Цитаты из его выступления опубликовало издание NL Times.

Отмечается, что четверо спортсменов и два тренера были направлены в карантинный отель, где они "не видят дневного света" и едят нечто "слишком сильно ориентированное на японцев". Хендрикс подчеркнул недовольство делегации таким развитием событий. В Нидерландах не ожидали от японской стороны такого "неприемлемого" отношения к спортсменам.

Даже Император против: Олимпийские игры в Токио уже стартовали, но их всё ещё могут отменить

Даже Император против: Олимпийские игры в Токио уже стартовали, но их всё ещё могут отменить

"Они не видят дневного света и не могут выходить наружу, чтобы подышать свежим воздухом. Кроме того, существуют проблемы с едой, которая слишком сильно ориентирована на японцев. Мы очень недовольны данным положением дел, и это ещё мягко говоря. Мы не ожидали такого от японских организаторов в отношении изоляции. Спортсмены лишились своих олимпийских надежд, а теперь их ещё и поместили в ужасные условия", — заявил Хендрикс.

Как отметил технический директор, делегация намерена поднять вопрос на заседании Международного олимпийского комитета. Планируется задействовать голландского посла в Японии.

Врач раскрыл, чем грозит Олимпиаде рекордная заболеваемость ковидом в Токио

Врач раскрыл, чем грозит Олимпиаде рекордная заболеваемость ковидом в Токио

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у гребца из Нидерландов Финна Флорина. На момент тестирования спортсмен уже успел принять участие в соревнованиях.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Выступили по максимуму": Тренер сборной России по тхэквондо оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио

сегодня в 13:54

"Так и до инфаркта недалеко": Глава Федерации спортивной гимнастики России прокомментировал золото женской сборной на Олимпиаде

сегодня в 13:31

Время принять решение: Королева мирового плавания проиграла Олимпиаду и близка к завершению карьеры

сегодня в 13:11

После скандала с платным спасением утопающих на VIP-пляже Сочи уволили маркетолога

сегодня в 14:18
Life

В Симферополе экстренно сел Boeing из Москвы с проблемами с двигателем

сегодня в 14:14

Новости партнеров

Layer 1