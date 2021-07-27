Делегация Нидерландов на Олимпиаде раскритиковала условия содержания ковидных спортсменов

Те олимпийские спортсмены, у которых выявили коронавирус, содержатся в не самых лучших условиях. Об этом в ходе пресс-конференции заявил технический директор Олимпийского комитета Нидерландов/Спортивной федерации Нидерландов Мауриц Хендрикс. Цитаты из его выступления опубликовало издание NL Times.

Отмечается, что четверо спортсменов и два тренера были направлены в карантинный отель, где они "не видят дневного света" и едят нечто "слишком сильно ориентированное на японцев". Хендрикс подчеркнул недовольство делегации таким развитием событий. В Нидерландах не ожидали от японской стороны такого "неприемлемого" отношения к спортсменам.

"Они не видят дневного света и не могут выходить наружу, чтобы подышать свежим воздухом. Кроме того, существуют проблемы с едой, которая слишком сильно ориентирована на японцев. Мы очень недовольны данным положением дел, и это ещё мягко говоря. Мы не ожидали такого от японских организаторов в отношении изоляции. Спортсмены лишились своих олимпийских надежд, а теперь их ещё и поместили в ужасные условия", — заявил Хендрикс.

Как отметил технический директор, делегация намерена поднять вопрос на заседании Международного олимпийского комитета. Планируется задействовать голландского посла в Японии.