"Выходи, козёл, я тебя убью": В Питере лихач на "мустанге" избил водителя за отказ уступить дорогу
Правоохранители уже задержали агрессора, им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. Теперь он проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.
В Питере лихач на "мустанге" избил водителя за отказ уступить дорогу. Видео © Соцсети
На Таллинском шоссе в Петербурге лихач за рулём "мустанга" напал с кулаками на водителя "мерседеса" за то, что тот не пропустил его. Видео с разборками появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как разгневанный водитель спортивного кабриолета с грузинскими номерными знаками перекрывает проезд парню на "мерседесе". После этого агрессор начинает бить автомобиль и хватать руками своего "обидчика". При этом слышны угрозы убийством и отборный мат. Напуганный оппонент просит мужчину успокоиться. Через какое-то время тот скрывается.
"Иди сюда! Выходи, козёл, я тебя убью", — кричит водитель на молодого человека.
К слову, правоохранители уже задержали водителя "мустанга". Нарушителем оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. Теперь он проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.
"Автомобиль подозреваемого изъят и помещён на спецстоянку в связи с обнаружением признаков подделки номеров агрегатов", — отметили правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ярославле неизвестные напали на таксиста и разбили ему машину за съёмку массовой драки. Водитель написал заявление в полицию, по факту происшествия проводится проверка.
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