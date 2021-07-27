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"Выходи, козёл, я тебя убью": В Питере лихач на "мустанге" избил водителя за отказ уступить дорогу

Правоохранители уже задержали агрессора, им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. Теперь он проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.

27 июля, 13:30

В Питере лихач на "мустанге" избил водителя за отказ уступить дорогу. Видео © Соцсети

На Таллинском шоссе в Петербурге лихач за рулём "мустанга" напал с кулаками на водителя "мерседеса" за то, что тот не пропустил его. Видео с разборками появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как разгневанный водитель спортивного кабриолета с грузинскими номерными знаками перекрывает проезд парню на "мерседесе". После этого агрессор начинает бить автомобиль и хватать руками своего "обидчика". При этом слышны угрозы убийством и отборный мат. Напуганный оппонент просит мужчину успокоиться. Через какое-то время тот скрывается.

"Иди сюда! Выходи, козёл, я тебя убью", — кричит водитель на молодого человека.

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К слову, правоохранители уже задержали водителя "мустанга". Нарушителем оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. Теперь он проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.

"Автомобиль подозреваемого изъят и помещён на спецстоянку в связи с обнаружением признаков подделки номеров агрегатов", — отметили правоохранители.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Ярославле неизвестные напали на таксиста и разбили ему машину за съёмку массовой драки. Водитель написал заявление в полицию, по факту происшествия проводится проверка.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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