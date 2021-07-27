В Питере лихач на "мустанге" избил водителя за отказ уступить дорогу. Видео © Соцсети

На Таллинском шоссе в Петербурге лихач за рулём "мустанга" напал с кулаками на водителя "мерседеса" за то, что тот не пропустил его. Видео с разборками появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как разгневанный водитель спортивного кабриолета с грузинскими номерными знаками перекрывает проезд парню на "мерседесе". После этого агрессор начинает бить автомобиль и хватать руками своего "обидчика". При этом слышны угрозы убийством и отборный мат. Напуганный оппонент просит мужчину успокоиться. Через какое-то время тот скрывается.

"Иди сюда! Выходи, козёл, я тебя убью", — кричит водитель на молодого человека.

К слову, правоохранители уже задержали водителя "мустанга". Нарушителем оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. Теперь он проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.

"Автомобиль подозреваемого изъят и помещён на спецстоянку в связи с обнаружением признаков подделки номеров агрегатов", — отметили правоохранители.