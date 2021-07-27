Инфекционист Тимаков: У грудных детей стали в 26 раз чаще выявлять дельта-штамм коронавируса
Считается, что малыши могут переносить саму болезнь легче взрослых, но у них могут развиться опасные осложнения.
Фото © Pexels
Грудные дети стали в 26 раз чаще заражаться дельта-штаммом коронавируса. Об этом в эфире радиостанции "Вести FM" сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Дети сейчас заражаются коронавирусной инфекцией гораздо чаще, как минимум в 26 раз чаще заражаются грудные дети дельта-штаммом", — проинформировал он.
Эксперт добавил, что осенью в России ожидается новый всплеск заболеваемости ковидом. Очередная волна будет спровоцирована возвращением россиян из отпусков. На тот же период придётся общее снижение иммунитета из-за различных сезонных инфекций. То есть необходимость наращивания темпов вакцинации с учётом этих факторов только возрастает.
Ранее эксперт рассказал о тяжёлых последствиях у переболевших коронавирусом детей. Различные осложнения могут возникнуть у 10–30% несовершеннолетних, даже несмотря на то, что они переносят болезнь легче, чем взрослые. В частности, у них могут развиться различные когнитивные нарушения, потеря памяти и даже заболевания сердца, почек и желудочно-кишечного тракта.
Напомним, что в России за сутки выявили 23 032 новых случая коронавируса — это минимум с 30 июня.
Комментариев: 0