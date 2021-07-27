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В Бийске мать выкинула трёхмесячную дочь с седьмого этажа

Затем женщина попыталась покончить с собой. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Малышка находится в тяжёлом состоянии.

27 июля, 12:59

Скришнот видео © VK/incident_22

Жительница Бийска выкинула дочь с седьмого этажа. Видео © VK/incident_22

В Алтайском крае мать выкинула трёхмесячную дочь из окна, после чего попыталась покончить с собой. На родительницу завели уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.

"Днём 27 июля 2021 года 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома, выкинула свою трёхмесячную дочь. С травмами ребёнок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение", — пояснили в ведомстве.

Следователи указали, что обвиняемая воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.

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"В ходе проверки будет дана оценка добросовестности исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка", — отметили в прокуратуре Алтайского края.

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Ранее Лайф писал, что на Украине разоблачили группу, которая занималась продажей детей за границу. Один ребёнок с полным пакетом поддельных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

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В Новой Москве женщина выкинула из окна грудного ребёнка подруги

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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