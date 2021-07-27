В Бийске мать выкинула трёхмесячную дочь с седьмого этажа

Жительница Бийска выкинула дочь с седьмого этажа. Видео © VK/incident_22

В Алтайском крае мать выкинула трёхмесячную дочь из окна, после чего попыталась покончить с собой. На родительницу завели уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.

"Днём 27 июля 2021 года 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома, выкинула свою трёхмесячную дочь. С травмами ребёнок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение", — пояснили в ведомстве.

Следователи указали, что обвиняемая воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.

"В ходе проверки будет дана оценка добросовестности исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка", — отметили в прокуратуре Алтайского края.