В Бийске мать выкинула трёхмесячную дочь с седьмого этажа
Затем женщина попыталась покончить с собой. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Малышка находится в тяжёлом состоянии.
Скришнот видео © VK/incident_22
Жительница Бийска выкинула дочь с седьмого этажа. Видео © VK/incident_22
В Алтайском крае мать выкинула трёхмесячную дочь из окна, после чего попыталась покончить с собой. На родительницу завели уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.
"Днём 27 июля 2021 года 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома, выкинула свою трёхмесячную дочь. С травмами ребёнок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение", — пояснили в ведомстве.
Следователи указали, что обвиняемая воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.
"В ходе проверки будет дана оценка добросовестности исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка", — отметили в прокуратуре Алтайского края.
Ранее Лайф писал, что на Украине разоблачили группу, которая занималась продажей детей за границу. Один ребёнок с полным пакетом поддельных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.
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