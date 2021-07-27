Задержанного после звонка Путина челябинского бизнесмена отправили в колонию за обман дольщиков

Центральный районный суд Челябинска приговорил к двум годам колонии-поселения экс-депутата городской думы, владельца строительной фирмы "Речелстрой" Андрея Пязока, сообщает Ura.ru. Мужчина обвинялся в обмане дольщиков, причём уголовный процесс активизировался после того, как одной из потерпевших позвонил президент Владимир Путин.

Обманутая дольщица написала обращение к главе государства в 2017 году. Спустя несколько месяцев Путин во время своего визита в Челябинск лично позвонил женщине и пообещал во всём разобраться. Вскоре Пязока задержали, однако в тот раз он провёл в СИЗО лишь полгода, а после обещания возобновить работы в жилом комплексе был выпущен под залог. На стадии следствия Пязок погасил ущерб дольщикам, однако достраивать дома "Речелстроя" пришлось другим фирмам.

Вместе с Пязоком на скамье подсудимых оказался экс-гендиректор "Речелстроя" Сергей Вегельман. По данным следствия, в течение 2014–2017 годов они направили более 617 млн рублей средств участников долевого строительства в микрорайоне Lake City на цели, не связанные со строительством. Потерпевшими признаны более 1,5 тыс. граждан. Вегельман был приговорён к полутора годам колонии-поселения.