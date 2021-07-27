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Задержанного после звонка Путина челябинского бизнесмена отправили в колонию за обман дольщиков

Речь идёт об уголовном деле против строительной фирмы "Речелстрой". Потерпевшими были признаны более полутора тысяч граждан.

27 июля, 12:57

Осуждённый Андрей Пязок. Фото © Ura.ru / Вадим Ахметов

Центральный районный суд Челябинска приговорил к двум годам колонии-поселения экс-депутата городской думы, владельца строительной фирмы "Речелстрой" Андрея Пязока, сообщает Ura.ru. Мужчина обвинялся в обмане дольщиков, причём уголовный процесс активизировался после того, как одной из потерпевших позвонил президент Владимир Путин.

Обманутая дольщица написала обращение к главе государства в 2017 году. Спустя несколько месяцев Путин во время своего визита в Челябинск лично позвонил женщине и пообещал во всём разобраться. Вскоре Пязока задержали, однако в тот раз он провёл в СИЗО лишь полгода, а после обещания возобновить работы в жилом комплексе был выпущен под залог. На стадии следствия Пязок погасил ущерб дольщикам, однако достраивать дома "Речелстроя" пришлось другим фирмам.

Вместе с Пязоком на скамье подсудимых оказался экс-гендиректор "Речелстроя" Сергей Вегельман. По данным следствия, в течение 2014–2017 годов они направили более 617 млн рублей средств участников долевого строительства в микрорайоне Lake City на цели, не связанные со строительством. Потерпевшими признаны более 1,5 тыс. граждан. Вегельман был приговорён к полутора годам колонии-поселения.

Застройщики переносят сроки сдачи домов: Почему это происходит и что делать покупателям

Застройщики переносят сроки сдачи домов: Почему это происходит и что делать покупателям

Тем временем в Санкт-Петербурге разгорается очередной скандал на рынке долевого строительства. Покупатели квартир в ЖК "Тихая гавань" утверждают, что холдинг "Севен санс девелопмент" срывает сроки сдачи объектов и заставляет их подписывать акты приёмки задним числом, что грозит суровыми санкциями от банков. Как выяснил Лайф, структуры застройщика погрязли в долгах, возможно, таким образом "Севен санс девелопмент" пытается поправить дела за счёт дольщиков, используя серые схемы. Лайф разбирался, как ведёт свой бизнес "Севен санс девелопмент" и кто за этим стоит.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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