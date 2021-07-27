Беременные могут тяжело болеть коронавирусом, при этом вред будет наноситься ещё и плоду. Поэтому дамам в положении рекомендуется прививаться от CoViD-19. По словам врача-инфекциониста Дарьи Авдошиной, риски особенно увеличиваются при наличии сопутствующих заболеваний.

"Диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение — они в первую очередь относятся к рискам для беременных, и именно им мы настоятельно предлагаем вакцинацию. Это обязательная жизнеспасающая методика, пока, к сожалению, иного пути нет", — рассказала специалист в интервью газете "Петербургский дневник".

Разрешение Минздрава РФ о вакцинации женщин, находящихся в положении, является долгожданным событием для медицинского сообщества, отметила Авдошина. Она напомнила, что сейчас привиться "Спутником V" можно с 22-й недели беременности.

По словам медика, какие-то предпосылки осложнений у будущей мамы и малыша в настоящее время отсутствуют. Кроме того, специалист подчеркнула, что прививаться беременным необходимо не только от коронавируса, но и от любых других инфекций, особенно в третьем триместре.