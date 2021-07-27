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"Иного пути нет": Врач-инфекционист объяснила, почему беременным нужно прививаться от коронавируса

Специалист подчеркнула, что будущим мамам вакцинироваться необходимо не только от CoViD-19, но и от любых других инфекций, особенно в третьем триместре.

27 июля, 12:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Беременные могут тяжело болеть коронавирусом, при этом вред будет наноситься ещё и плоду. Поэтому дамам в положении рекомендуется прививаться от CoViD-19. По словам врача-инфекциониста Дарьи Авдошиной, риски особенно увеличиваются при наличии сопутствующих заболеваний.

"Диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение — они в первую очередь относятся к рискам для беременных, и именно им мы настоятельно предлагаем вакцинацию. Это обязательная жизнеспасающая методика, пока, к сожалению, иного пути нет", — рассказала специалист в интервью газете "Петербургский дневник".

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Разрешение Минздрава РФ о вакцинации женщин, находящихся в положении, является долгожданным событием для медицинского сообщества, отметила Авдошина. Она напомнила, что сейчас привиться "Спутником V" можно с 22-й недели беременности.

По словам медика, какие-то предпосылки осложнений у будущей мамы и малыша в настоящее время отсутствуют. Кроме того, специалист подчеркнула, что прививаться беременным необходимо не только от коронавируса, но и от любых других инфекций, особенно в третьем триместре.

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Ранее Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых от ковида беременных. Вероятность неблагоприятного исхода у невакцинированных увеличивается на 15–20%, отметили в ведомстве.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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