Москвич похвалил Крым за хорошую систему реабилитации после ковида

Пройденный в Крыму курс реабилитации после коронавируса оставил "невероятно приятные ощущения". Об этом рассказал москвич Александр Кузнецов в беседе с РИА ФАН.

Мужчина признался, что за два месяца лета успел дважды побывать в Крыму. Александр две недели находился в одном из санаториев Алушты, платив 3500 рублей ежесуточно. Кузнецову провели несколько медицинских процедур, в числе которых электрофорез и массажи. Однако ими реабилитация не ограничивалась. Также были дыхательные упражнения, здоровое питание и море. Со слов москвича, ему трудно было "не нарадоваться".

"Точно было лазерное облучение крови, какой-то аппарат, который воздействовал на организм с помощью магнитных полей. Ещё массажи, бассейн, электрофорез грудной клетки, правильное питание, постоянные прогулки и дыхательные упражнения, море. Также мы постоянно пели песни и радовались жизни. А как тут не радоваться-то? На самом деле, остались невероятно приятные ощущения после всего этого", — отметил Кузнецов.

Собеседника агентства приятно удивили как сам курс, так и специалисты высокой квалификации. Мужчина порекомендовал переболевшим ковидом направляться в регион на реабилитацию. Такие услуги оказывают около 50 санаториев и отелей в Керчи, Судаке, Евпатории, Саках, Алуште и Ялте. Возможность пройти восстановительные процедуры после коронавируса есть не только в Крыму, но и в других регионах России.