Диетолог рассказала, как утренний кофе обманывает наш организм

Худшей идеей для пробуждения можно назвать чашку кофе натощак. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-диетолог Анна Белоусова. По её словам, кофеин подавляет аппетит и в результате человеку может показаться, что завтрак ему уже не нужен. Такой обман вредит работе ЖКТ, нервной системы и других органов — организму нужна подпитка.

"Это не значит, что кофе нельзя никогда. Если мы, допустим, выпиваем кофе через какое-то время после завтрака, это уже не страшно", — объясняет эксперт.

Другой плохой идеей для завтрака диетолог назвала сладкую газировку. Если пить её сразу после пробуждения, изжога обеспечена, а если это войдёт в привычку, у человека может развиться гастрит и даже язва.