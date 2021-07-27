Диетолог рассказала, как утренний кофе обманывает наш организм
Иногда после чашки эспрессо человеку может показаться, что он сыт и завтрак ему уже не нужен. Врачи предостерегают: это иллюзия, поверить в которую заставляет кофеин.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Худшей идеей для пробуждения можно назвать чашку кофе натощак. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-диетолог Анна Белоусова. По её словам, кофеин подавляет аппетит и в результате человеку может показаться, что завтрак ему уже не нужен. Такой обман вредит работе ЖКТ, нервной системы и других органов — организму нужна подпитка.
"Это не значит, что кофе нельзя никогда. Если мы, допустим, выпиваем кофе через какое-то время после завтрака, это уже не страшно", — объясняет эксперт.
Другой плохой идеей для завтрака диетолог назвала сладкую газировку. Если пить её сразу после пробуждения, изжога обеспечена, а если это войдёт в привычку, у человека может развиться гастрит и даже язва.
"Наш желудок, проснувшись утром, готов переварить практически всё, но не всё ему будет полезно", — заключила Белоусова.
Ранее врачи рассказали, можно ли пить кофе в жару. А Лайф объяснял, кому ни в коем случае нельзя пить кофе при любой погоде. Среди них люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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