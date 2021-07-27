Четыре машины сгорели в массовом ДТП под Саратовом, есть погибший
В результате столкновения пострадало пять человек, среди которых годовалый ребёнок. Кроме того, один из получивших травмы находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Под Саратовом четыре машины сгорели в массовом ДТП, есть погибший. Видео © Соцсети / УГИБДД РФ по Саратовской области
В Саратовской области произошло жуткое ДТП с участием четырёх машин, в результате которого погиб один человек. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе УГИБДД РФ по региону.
Фото © УГИБДД РФ по Саратовской области
Отмечается, что инцидент произошёл на автодороге Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. После столкновения автомобили "опель", ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114 загорелись. По данным ГИБДД, погиб человек, который находился в машине ВАЗ-2110. Источник Лайфа отметил, что личность погибшего установить пока не представляется возможным, так как труп очень сильно обгорел. Непонятно даже, мужчина это или женщина.
На кадрах с места происшествия видно, что автомобили после столкновения выстроились в ряд, полностью заблокировав движение. При этом они были окутаны очень сильным огнём, а в небо поднимался плотный чёрный дым. В результате аварии также пять человек получили травмы, в том числе ребёнок. Лайф публикует список пострадавших.
- Гафруллина Н. 1987 г.р.
- Спицын П. 1983 г.р.
- Тупилкин Ю. 1957 г.р.
- Тупилкина Л. 1959 г.р.
- Ребёнок возрастом один год и три месяца.
Источник уточнил, что пострадавших доставили в больницу скорой медицинский помощи города Энгельса, Любовь Т. находится в реанимации больницы в городе Маркс в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф рассказывал, что ребёнок погиб, шесть человек пострадали в жуткой аварии в Воронеже. Судя по кадрам с места ДТП, удар был лобовым. Автомобили оказались очень сильно смяты, особенно ВАЗ-2112.
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