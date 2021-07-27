Избитой мужем до полусмерти жительнице Екатеринбурга сделали переливание крови
По словам девушки, сейчас она находится в тяжёлом состоянии. Пострадавшая отметила, что никому бы не пожелала пережить подобное.
Избитая мужем до полусмерти жительница Екатеринбурга рассказала о своём состоянии. Видео © Телеканал "360"
Жительница Екатеринбурга, которую супруг избил до полусмерти за то, что она подала на развод, находится в больнице в очень тяжёлом состоянии. Об этом рассказала сама девушка в беседе с телеканалом "360".
"Только что мне закончили делать переливание крови. На данный момент нахожусь в очень тяжёлом состоянии в больнице. Никому не пожелаю такое пережить", — заявила Александра.
Отметим, что на лице у девушки огромные синяки, а левый глаз при этом заполнен кровью.
Напомним, о жуткой истории из Екатеринбурга стало известно накануне, 26 июля. Девушка захотела развестись с мужем, после чего тот подкараулил её и насильно увёз в коттедж, где избил до полусмерти, угрожал пистолетом и утюгом. После того как пострадавшая попала в больницу, выяснилось, что она была беременна. Ребёнка девушка потеряла.
Комментариев: 0