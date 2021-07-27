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Избитой мужем до полусмерти жительнице Екатеринбурга сделали переливание крови

По словам девушки, сейчас она находится в тяжёлом состоянии. Пострадавшая отметила, что никому бы не пожелала пережить подобное.

27 июля, 13:09

Избитая мужем до полусмерти жительница Екатеринбурга рассказала о своём состоянии. Видео © Телеканал "360"

Жительница Екатеринбурга, которую супруг избил до полусмерти за то, что она подала на развод, находится в больнице в очень тяжёлом состоянии. Об этом рассказала сама девушка в беседе с телеканалом "360".

"Только что мне закончили делать переливание крови. На данный момент нахожусь в очень тяжёлом состоянии в больнице. Никому не пожелаю такое пережить", — заявила Александра.

Сосед по даче обвинил директора сада "Эрмитаж" и его жену в избиении, но те всё отрицают

Сосед по даче обвинил директора сада "Эрмитаж" и его жену в избиении, но те всё отрицают

Отметим, что на лице у девушки огромные синяки, а левый глаз при этом заполнен кровью.

Напомним, о жуткой истории из Екатеринбурга стало известно накануне, 26 июля. Девушка захотела развестись с мужем, после чего тот подкараулил её и насильно увёз в коттедж, где избил до полусмерти, угрожал пистолетом и утюгом. После того как пострадавшая попала в больницу, выяснилось, что она была беременна. Ребёнка девушка потеряла.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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