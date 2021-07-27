Избитой мужем до полусмерти жительнице Екатеринбурга сделали переливание крови

Избитая мужем до полусмерти жительница Екатеринбурга рассказала о своём состоянии. Видео © Телеканал "360"

Жительница Екатеринбурга, которую супруг избил до полусмерти за то, что она подала на развод, находится в больнице в очень тяжёлом состоянии. Об этом рассказала сама девушка в беседе с телеканалом "360".

"Только что мне закончили делать переливание крови. На данный момент нахожусь в очень тяжёлом состоянии в больнице. Никому не пожелаю такое пережить", — заявила Александра.

Отметим, что на лице у девушки огромные синяки, а левый глаз при этом заполнен кровью.