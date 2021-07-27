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Успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка прошла вступительные в МГУ

Пока не известно, удалось ли девочке в итоге поступить на интересующие её направления. Сейчас идёт процесс конкурсного отбора.

27 июля, 13:19
<p>Фото © <a href="https://reestrrekordov.ru/osvoenie-programmy-11-klassov-v-naimenshem-vozraste/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">reestrrekordov.ru</a></p>

Фото © reestrrekordov.ru

Жительница Москвы Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у неё сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идёт процесс конкурсного отбора, зачисления", — объяснил Садовничий.

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По словам ректора, бывало, что ребята поступали в возрасте 14–15 лет. И это всегда особые случаи, поскольку "любой врач скажет, что ребёнок ещё формируется. Как отметил Садовничий, такие дети требуют отдельного подхода.

Результаты юной абитуриентки пока не известны. Как заявил ректор, в случае поступления девочки он бы хотел, чтобы ей выделили педагога-психолога для комфортного пребывания в вузе.

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Напомним, ранее Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Школьница сдавала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные — в формате итоговых диагностик. В семь лет она окончила девятый класс, а потом сдала предметы за 11-й. Девочка получила документ только через год по техническим причинам.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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