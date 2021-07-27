Успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка прошла вступительные в МГУ

Жительница Москвы Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у неё сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идёт процесс конкурсного отбора, зачисления", — объяснил Садовничий.

По словам ректора, бывало, что ребята поступали в возрасте 14–15 лет. И это всегда особые случаи, поскольку "любой врач скажет, что ребёнок ещё формируется. Как отметил Садовничий, такие дети требуют отдельного подхода.

Результаты юной абитуриентки пока не известны. Как заявил ректор, в случае поступления девочки он бы хотел, чтобы ей выделили педагога-психолога для комфортного пребывания в вузе.