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Режиссёр уникального фильма "Вызов" рассказал, сколько времени займут съёмки на МКС

Отмечается, что 5 октября сам Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправятся на станцию вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле "Союз МС-19".

27 июля, 13:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Режиссёр уникального фильма "Вызов" Клим Шипенко рассказал, что хочется снять максимально возможное количество сцен "по-настоящему". Пока запланированы 35–40 минут съёмок на МКС. Об этом он сообщил на питчинге Фонда кино.

"Где-то 35–40 минут съёмок в космосе. Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе", — рассказал Шипенко.

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Отмечается, что для съёмок фильма сам режиссёр и актриса Юлия Пересильд 5 октября отправятся на МКС с космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле "Союз МС-19". А 17 октября Шипенко и артистка вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

В данный момент идёт активная работа над сценарием, ещё не все секреты раскрыты. Постпродакшен картины запланирован на июнь – октябрь 2022 года.

Напомним, в начале июля на МКС уже отправили оборудование для съёмок уникального фильма "Вызов". Оно весит 13,5 кг, из чего состоит, пока не уточняется. Это будет первое в истории кино, по-настоящему снятое на орбите.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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