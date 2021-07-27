Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио постепенно набирают обороты, выигрывая всё больше и больше медалей. Лайф отмечает основные события пятого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

03:18 (здесь и далее время московское). Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал

Этим видом начинается розыгрыш медалей в академической гребле. Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина в финальную шестёрку не попали. В своём полуфинале они заняли последнее место.

03:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал

У мужчин в аналогичной дисциплине россиян также не будет в финале. Правда, Илье Кондратьеву и Андрею Потапкину для попадания в заветную шестёрку не хватило 69 сотых секунды.

03:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка без рулевого. Финал

04:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка без рулевого. Финал

04:30. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал

В этих дисциплинах россиянам не удалось получить олимпийскую лицензию — ни мужчинам, ни женщинам.

04:41. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Финал

Россиянка Валерия Саламатина в полуфинале показала 15-е время при 16 участниках. Лучший результат у австралийки Ариарне Титмус, уже выигравшей на Олимпиаде в Токио золото на дистанции вдвое длиннее.

04:49. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал

Александр Кудашев в полуфинале показал 12-е время и в решающий заплыв не попал. За неделю до старта Игр россиянин был отстранён от участия в Олимпиаде за допинговые нарушения, но CAS снял с него все обвинения.

04:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал

В этом виде россиянки не смогли отобраться на Олимпиаду.

05:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом

Заезд на трассе "Фуджи Спидвей", где ранее проходил Гран-при Японии в "Формуле-1", состоится без россиянок.

05:45. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Финал

Этот вид программы пройдёт без участия россиянок. Наши спортсменки не смогли получить олимпийскую лицензию.

05:54. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал

На самой длинной дистанции в плавательном бассейне выступит россиянка Анастасия Кирпичникова. В полуфинале она показала пятое время, побив национальный рекорд.

06:26. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал

В квалификации Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирёв и Михаил Вековищев показали четвёртое время и пробились в финал. Лучший результат у команды Великобритании, опередившей россиян почти на две секунды.

08:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

Россию в этом виде будет представлять действующий чемпион страны Александр Власов. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио он занял 59-е место.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м. Финал

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер постараются выступить не хуже Александра Бондаря и Виктора Минибаева, которые выиграли бронзу в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Кузнецов — чемпион мира, призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне и десятикратный чемпион Европы. Шлейхер трижды побеждал на первенствах континента.

11:30. Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал

В квалификации выступали три россиянки: Инесса Меркулова, Александра Максакова и Татьяна Костерина. Никому из них не удалось пробиться в финал.

12:00. Регби-7. Мужчины. Финал

Полуфинальные пары составили Новая Зеландия и Великобритания, а также Аргентина и Фиджи. За один день им предстоит сыграть по два матча, определив обладателей медалей.

12:25. Дзюдо. Женщины. До 70 кг. Финал

Россию представит Мадина Таймазова, на счету которой две бронзовые медали на чемпионатах Европы. Её первой соперницей будет Мария Бернабеу из Испании.

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг. Финал

Двукратный чемпион Европы Михаил Игольников посеян под восьмым номером. Свой путь к медали он начнёт в 1/16 финала схваткой с Селтусом Доссу Йово из Бенина.

13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины. Личное многоборье. Финал

После оглушительного успеха в командных соревнованиях мы вправе ждать от российских гимнастов золота и в личном многоборье. И на это есть все основания, ведь отобравшиеся в финал Никита Нагорный и Артур Далалоян являются трёхкратными чемпионами мира.

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал

В составе сборной России выступят Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Константин Лоханов. В личном турнире их постигла неудача. Решетников и Лоханов проиграли в 1/16 финала, и лишь Ибрагимов попал в восьмёрку сильнейших. В четвертьфинале командных соревнований они встретятся с Германией.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг

Этот вид программы пройдёт без участия россиян.

15:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал

Россиянки в полуфинале сыграют со сборной Китая. Вторую пару составят США и Франция. Победители встретятся в решающем матче.

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал

Соперниками россиян в полуфинале будут главные фавориты турнира — сербы. Вторую путёвку в финал разыграют Бельгия и Латвия.

Игровые виды спорта и теннис

В третьем круге теннисного турнира Даниил Медведев сыграет с Фабио Фоньини из Италии, а Карен Хачанов — с представителем Аргентины Диего Шварцманом. Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. В парном турнире Елена Веснина и Вероника Кудерметова поборются за выход в полуфинал с украинками Людмилой и Надеждой Киченок. Кроме того, стартует турнир в смешанном разряде. Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с французами Кристиной Младенович и Николя Маю, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв — с Дарьей Юрак и Иваном Додигом.