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Первый матч сборной России по футболу под руководством Карпина могут перенести из "Лужников"

Встреча на столичном стадионе запланирована на 1 сентября. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

27 июля, 15:04
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

РФС пока не может договориться с Роспотребнадзором о проведении матча отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу между сборными России и Хорватии на московском стадионе "Лужники" в присутствии зрителей. Об этом передаёт Eurostavka.

Сообщается, что Роспотребнадзор настаивает на установке в "Лужниках" необходимого для проверки QR-кодов оборудования. В обратном случае на арену будет допущено не более 500 зрителей. РФС такой вариант не устраивает.

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По информации издания Eurostavka, не исключён перенос матча либо на другие московские стадионы (рассматривается "Открытие банк арена" и "ВТБ-арена", либо в другие города (Ростов, Казань и Сочи).

Матч против Хорватии будет дебютным для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. До конца года специалист будет совмещать работу в национальной команде и в "Ростове".

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После трёх туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая шесть очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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