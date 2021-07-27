Первый матч сборной России по футболу под руководством Карпина могут перенести из "Лужников"

РФС пока не может договориться с Роспотребнадзором о проведении матча отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу между сборными России и Хорватии на московском стадионе "Лужники" в присутствии зрителей. Об этом передаёт Eurostavka.

Сообщается, что Роспотребнадзор настаивает на установке в "Лужниках" необходимого для проверки QR-кодов оборудования. В обратном случае на арену будет допущено не более 500 зрителей. РФС такой вариант не устраивает.

По информации издания Eurostavka, не исключён перенос матча либо на другие московские стадионы (рассматривается "Открытие банк арена" и "ВТБ-арена", либо в другие города (Ростов, Казань и Сочи).

Матч против Хорватии будет дебютным для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. До конца года специалист будет совмещать работу в национальной команде и в "Ростове".