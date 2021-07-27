НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Матч чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" пройдёт без зрителей

Встреча состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 1 августа. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

27 июля, 14:30
<p>Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин. Фото © ФК "Ростов"</p>

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин. Фото © ФК "Ростов"

"Ростов" объявил, что матч 2-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита" пройдёт без зрителей. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора матч "Ростов" "Зенит", который состоится 1 августа, пройдёт без зрителей", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Встреча состоится в воскресенье, 1 августа, на "Ростов-арене". Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Поражение сразу после назначения в сборную: "Ростов" дома проиграл "Динамо" в стартовом матче сезона

Поражение сразу после назначения в сборную: "Ростов" дома проиграл "Динамо" в стартовом матче сезона

В первом туре "Ростов" также провёл домашний матч без зрителей. Команда Валерия Карпина уступила московскому "Динамо" со счётом 0:2.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Первый матч сборной России по футболу под руководством Карпина могут перенести из "Лужников"

сегодня в 15:04

"Спартак" может купить игрока "Бенфики" перед очным матчем Лиги чемпионов

сегодня в 10:29

"Небольшое повреждение гордости": Байлз объяснила, почему снялась с командного турнира по гимнастике на Олимпиаде

сегодня в 15:08

Назван российский регион, первым достигший коллективного иммунитета к ковиду

сегодня в 15:47

Россия предложила ООН проект конвенции против киберпреступности

сегодня в 15:41

Новости партнеров

Layer 1