Матч чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" пройдёт без зрителей

"Ростов" объявил, что матч 2-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита" пройдёт без зрителей. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора матч "Ростов" — "Зенит", который состоится 1 августа, пройдёт без зрителей", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Встреча состоится в воскресенье, 1 августа, на "Ростов-арене". Начало игры — в 20:00 по московскому времени.