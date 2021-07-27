Матч чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" пройдёт без зрителей
Встреча состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 1 августа. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин. Фото © ФК "Ростов"
"Ростов" объявил, что матч 2-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита" пройдёт без зрителей. Об этом сообщается на сайте клуба.
"Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора матч "Ростов" — "Зенит", который состоится 1 августа, пройдёт без зрителей", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Встреча состоится в воскресенье, 1 августа, на "Ростов-арене". Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
Поражение сразу после назначения в сборную: "Ростов" дома проиграл "Динамо" в стартовом матче сезона
В первом туре "Ростов" также провёл домашний матч без зрителей. Команда Валерия Карпина уступила московскому "Динамо" со счётом 0:2.
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