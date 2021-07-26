Оставить Дзюбу, изменить менталитет: Как Карпин собирается поднять со дна сборную России по футболу Впереди у наставника буквально полгода, в течение которых нельзя ошибаться и сдавать назад. На горизонте маячит чемпионат мира в Катаре. 26 июля, 13:44 Фото © РФС

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провёл первую пресс-конференцию в новом для себя статусе. Понятно, что вопросов относительно этого назначения у общественности накопилось масса. Основной и негласный — как же будет меняться наша национальная команда после фиаско на Евро-2020.

Дзюба

Одна из главных тем — Артём Дзюба и его взаимоотношения с Карпиным в недавнем прошлом. Если вкратце, то они оба уже давно не питают друг к другу каких-то приятных чувств. Началось всё ещё давным-давно в "Спартаке". После новостей о назначении Карпина только ленивый не говорил о том, что Дзюбе дверь в сборную закрыта, однако новый наставник все эти беседы одним заявлением, кажется, помножил на ноль.

"Артём Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Всё остаётся за бортом. Если Артём будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Двери в сборную открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат", — подчеркнул Валерий Карпин.

Иначе говоря, всё в руках самого форварда. Просто так оставлять его за пределами национальной команды новый главный тренер не собирается. Тут, конечно, можно вспомнить и историю взаимодействий Игоря Денисова и Станислава Черчесова, но важно ли это сейчас?

Дзюбе же, по сути, нужно просто играть в тот футбол, который он демонстрировал в свои лучшие годы. Здесь и чемпионат мира на ум приходит, и несколько удачных сезонов в РПЛ. К тому же перед Артёмом стоит глобальная задача — побить рекорд Александра Кержакова. Для этого нужно забить лишь один раз. А потом можно и на покой. Символично будет, если случится это именно при Карпине.

Совмещение с "Ростовом"

Ещё один важный аспект в назначении Карпина — его совмещение двух постов, ведь Карпин продолжит параллельно тренировать "Ростов". Понятно, что на пользу такое решение не пойдёт ни национальной команде, ни клубу с берегов Дона. И за это РФС не критиковал только ленивый. Ответ пришлось держать лично главе организации.

"Я противник, совмещение неправильно. В данном случае мы говорим о краткосрочном совмещении, это другая история. В данном случае мы пошли навстречу пожеланиям главного тренера, чтобы не ставить в сложную ситуацию "Ростов", который мог потерять тренера перед стартом РПЛ… Не вижу угроз и рисков в краткосрочном совмещении на 3–4 месяца", — заявил Александр Дюков.

Времени у Карпина до декабря. Именно тогда с учётом результатов сборной станет понятно, где останется наставник. Дальше тренера будет искать либо "Ростов", либо сборная. Всё зависит от того, выполнит ли сборная Карпина главную задачу — выход на ЧМ-2022.

Впрочем, даже краткосрочное совместительство может быть достаточно опасным. Сезон у "Ростова" начался не абы как, да и сборная находится не в лучшем положении, а возможно, и в самом печальном за долгое время. Так что отвлекаться Карпину нельзя.

"Для меня это сложный выбор. Понимая всю сложность, могу сразу сказать — больше всего, что меня волновало, — психологическая усталость. Хватит ли у меня эмоций и на Ростов, и на сборную России. Заряда хватит ли? Но после долгих обдумываний пришёл к выводу, что хватит. В ноябре последний матч в этом отборе, возможно, будут стыки", — отметил Карпин.

Глобальные изменения

Главный плюс Карпина на фоне иностранцев — чёткое знание всех проблем нашего футбола, всех его сильных и слабых сторон. Потому уже до того, как вывести национальную команду на первый матч, наставник чётко обозначил, что нужно менять. Причём не только в сборной.

"Три пункта, которые хотел бы изменить в сборной России? Почему три, а не пять или восемь? Мы сейчас можем уйти на разговор про тактику, ещё про что-то. Делать я этого не буду. Многое можно изменить, но, если не поменять менталитет, толку не будет. Можно играть в три защитника или в два, прессинговать выше или ниже. Но, если делать это с опаской, ничего не получится", — заявил Карпин.

После этого были вопросы и о лимите на легионеров, и о зарплате тренера. Но, кажется, все они были абсолютно неважны, и Карпин с такими заявлениями словно передаёт всем главную мысль: изменения нужны глобальные, а сам тренер сюда пришёл не на пару месяцев. По крайней мере, задержаться он хочет на подольше.

Лимит же, судя по всему, близок к тому, чтобы уйти в историю. Ведь и президент РФС, и главный тренер сборной не скрывают того, что являются его противниками.

"Моя позиция по лимиту не изменилась. Я являюсь противником, он приносит больше вреда, чем пользы. Но лимит утверждает Министерство спорта. И в настоящий момент с Правительством РФ идёт дискуссия на этот счёт. Возможно, в ближайшем времени будут изменения", — заявил глава РФС Александр Дюков.

Пресс-конференция Валерия Карпина подтвердила главную мысль последних недель и месяца: российский футбол находится на пороге существенных перемен. Тренера в сборной поменяли — впереди целый ряд других нововведений. Кажется, что Карпин готов постепенно и поэтапно вытаскивать национальную команду со дна, где она бултыхается после Евро-2020.

Авторы Шамиль Гаджиев