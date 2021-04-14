Козловский не успел объявить о разрыве с мамой своей годовалой дочки, как его застукали с другой
В конце прошлого года по СМИ прошёл слух, что Данила Козловский закрутил роман с Оксаной Акиньшиной, несмотря на отношения с Ольгой Зуевой, которая родила ему дочь. Спустя полгода актёр прокомментировал ситуацию.
На канале "А поговорить?" вышел новый выпуск. На этот раз гостем Ирины Шихман стал Данила Козловский. В ходе интервью актёр рассказал о грядущем фильме "Чернобыль", о студенческом романе с Елизаветой Боярской, но больше всего внимание пользователей соцсетей привлекли его откровения по поводу расставания с Ольгой Зуевой, матерью своей дочери Оды-Валентины.
Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать этот этап нашей жизни, это глубоко наше. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал — гадко. Но больше я ничего говорить не буду
Данила Козловский и Ольга Зуева. Фото © Instagram / biletik_vkino
Сейчас Зуева вместе с дочерью от Козловского живёт в Штатах. По словам актёра, он летает к ребёнку так часто, как только может, и благодарен Ольге за то, что она позволяет ему принимать участие в воспитании Оды-Валентины. На вопрос, не жалеет ли он, что дочь носит фамилию матери, а не его, Данила ответил уклончиво: "Наверное, больше жаль, чем нет".
Фото © Telegtram / SuperRu
Официальных заявлений, почему пара рассталась, нет. Однако ещё в начале осени прошлого года журналистам стало известно о романе Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной, который, предположительно, завязался ещё на съёмках "Чернобыля". Кроме того, недавно пара, о которой все говорят последние несколько месяцев, попалась в объективы папарацци. По информации издания Super, после премьеры "Чернобыля" Данила и Оксана вместе уехали из бара, где отмечали первый показ фильма. На выходе из ресторана они дурачились возле машины, после чего вместе сели на заднее сиденье. Судя по всему, для друзей актёров роман не новость. Не скрываясь, влюблённые целовались прямо в их присутствии.
WOW-stars
"Да хоть стриптиз танцует": Музыкальный критик высказался о тайном прошлом певицы Zivert в гоу-гоу
вчера в 15:47
Больше не метр с кепкой: Тимати с помощью рулетки раскрыл свой настоящий рост, устав от вечных шуток
вчера в 11:48
"Они оскорбили мою семью": Гагарина разрушила надежды поклонников и объяснила, почему она не Змея из треш-шоу "Маска"
вчера в 09:33
Выбор редакции
"Мы шли от героев": Козловский презентовал свой фильм "Чернобыль"
Муж чудом выжил, но всё равно простил ревнивую жену, которая нанесла ему 22 ножевых ранения
Пора валить с планеты: под Архангельском мэр провёл флешмоб ко Дню космонавтики, но вышло как всегда
Эксперт рассказала, какую выгоду получит Россия от газопровода "Союз Восток"
"Что за показуха": Бывшая Тимати поздравила мусульман с началом Рамадана и нарвалась на критику
Комментариев: 0