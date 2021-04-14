Козловский не успел объявить о разрыве с мамой своей годовалой дочки, как его застукали с другой

На канале "А поговорить?" вышел новый выпуск. На этот раз гостем Ирины Шихман стал Данила Козловский. В ходе интервью актёр рассказал о грядущем фильме "Чернобыль", о студенческом романе с Елизаветой Боярской, но больше всего внимание пользователей соцсетей привлекли его откровения по поводу расставания с Ольгой Зуевой, матерью своей дочери Оды-Валентины.

Кадры из видео © YouTube / А поговорить?

Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать этот этап нашей жизни, это глубоко наше. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал — гадко. Но больше я ничего говорить не буду Данила Козловский

Данила Козловский и Ольга Зуева. Фото © Instagram / biletik_vkino

Сейчас Зуева вместе с дочерью от Козловского живёт в Штатах. По словам актёра, он летает к ребёнку так часто, как только может, и благодарен Ольге за то, что она позволяет ему принимать участие в воспитании Оды-Валентины. На вопрос, не жалеет ли он, что дочь носит фамилию матери, а не его, Данила ответил уклончиво: "Наверное, больше жаль, чем нет".

Фото © Telegtram / SuperRu

Официальных заявлений, почему пара рассталась, нет. Однако ещё в начале осени прошлого года журналистам стало известно о романе Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной, который, предположительно, завязался ещё на съёмках "Чернобыля". Кроме того, недавно пара, о которой все говорят последние несколько месяцев, попалась в объективы папарацци. По информации издания Super, после премьеры "Чернобыля" Данила и Оксана вместе уехали из бара, где отмечали первый показ фильма. На выходе из ресторана они дурачились возле машины, после чего вместе сели на заднее сиденье. Судя по всему, для друзей актёров роман не новость. Не скрываясь, влюблённые целовались прямо в их присутствии.

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