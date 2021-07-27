Вирусологи объяснили, почему стоит комбинировать вакцины "Спутник лайт" и AstraZeneca

Комбинирование вакцин от коронавируса позволит укрепить их эффективность и продлить время действия. Таким мнением поделились с телеканалом "360" ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев, а также директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников.

По словам Скулачева, идея комбинирования вакцин замечательна и такие исследования уже пытались проводить. Минздрав ранее отклонил заявку из-за нехватки необходимых документов. На Западе выбор препаратов Moderna и AstraZeneca при изучении свойств смешанной вакцины является вполне объяснимым. Как отметил вирусолог, AstraZeneca проверена, а её производство налажено.

Также, как указал биолог, дело в том, что организм вырабатывает иммунитет не только к ковиду, но и к носителю, в который вставлен ген вируса. В случае присутствия разных носителей, как во время комбинации вакцин, снижается вероятность того, что организм сможет выработать к ним иммунитет.

Игорь Красильников заявил, что выбор вакцины был сделан в пользу AstraZeneca, поскольку она обладает технологическим сходством со "Спутником V". В случае успеха исследований совместное использование отечественной и западной вакцин, возможно, будет одобрено. А следовательно, велик шанс, что и вопрос с взаимным признанием препаратов разрешится.