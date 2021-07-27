Вирусологи объяснили, почему стоит комбинировать вакцины "Спутник лайт" и AstraZeneca
Предполагается, что в исследовании будут задействованы 150 человек и пять медицинских организаций. В случае успеха велик шанс, что решится вопрос с взаимным признанием отечественных и западных вакцин.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Комбинирование вакцин от коронавируса позволит укрепить их эффективность и продлить время действия. Таким мнением поделились с телеканалом "360" ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев, а также директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников.
По словам Скулачева, идея комбинирования вакцин замечательна и такие исследования уже пытались проводить. Минздрав ранее отклонил заявку из-за нехватки необходимых документов. На Западе выбор препаратов Moderna и AstraZeneca при изучении свойств смешанной вакцины является вполне объяснимым. Как отметил вирусолог, AstraZeneca проверена, а её производство налажено.
Также, как указал биолог, дело в том, что организм вырабатывает иммунитет не только к ковиду, но и к носителю, в который вставлен ген вируса. В случае присутствия разных носителей, как во время комбинации вакцин, снижается вероятность того, что организм сможет выработать к ним иммунитет.
Игорь Красильников заявил, что выбор вакцины был сделан в пользу AstraZeneca, поскольку она обладает технологическим сходством со "Спутником V". В случае успеха исследований совместное использование отечественной и западной вакцин, возможно, будет одобрено. А следовательно, велик шанс, что и вопрос с взаимным признанием препаратов разрешится.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее объяснил, почему Россия пока не может полностью справиться с ковидом. Распространение инфекции можно остановить только с помощью прививок, однако пока темпы вакцинации в стране не слишком высоки.
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