Джо Байден обозвал журналистку после вопроса об обязательной вакцинации от ковида. Видео © Twitter / breeadail

Президент США Джо Байден обозвал корреспондента NBC Келли О'Доннелл "занозой в шее" после вопроса о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что во время встречи Байдена с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми журналистка неожиданно задала вопрос "не в кассу". О'Доннелл попросила американского лидера прокомментировать заявление министра по делам ветеранов Дениса Макдоноу, который ранее объявил об обязательной вакцинации от CoViD-19 для врачей, работающих в ведомстве.

"Вы такая заноза в шее! <...> Это не имеет никакого отношения к Ираку, но я отвечу на ваш вопрос, потому что мы так давно знаем друг друга. Да, Министерство по делам ветеранов собирается фактически потребовать, чтобы все врачи, работающие в их учреждениях, были вакцинированы", — ответил Байден журналистке.

К слову, О'Доннелл ответила, что вовсе не обиделась на реакцию главы Белого дома и даже восприняла его слова как комплимент.